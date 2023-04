Chanel Totti accusata di essere l’amante di un ragazzo già impegnato, risponde lui

Sono vergognosi i commenti contro Chanel Totti dopo l'accusa di Martina De Vivo. Ma adesso risponde il ragazzo

Dopo le accuse della tiktoker Martina De Vivo contro Chanel Totti e tutti i commenti orribili che si possono leggere sul profilo social della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti parla il ragazzo coinvolto. La tiktoker ha accusato senza mezzi termini Chanel Totti di essere l’amante del padre di sua figlia. Pettegolezzi rivolti ad una ragazzina di 15 anni. Ci ha pensato Cristian Babalus a rispondere, a raccontare la verità, a difendere Chanel. I social possono essere molto pericolosi, questo è di certo uno di quei casi. L’accusa della tiktoker è che Chanel e il suo ex compagno abbiamo avuto una storia quando la loro bambina aveva due mesi, quando lei e Cristian stavano ancora insieme. Lui, 20enne, ammette l’unico errore commesso, quello di avere pubblicato una foto troppo presto, mancando così di tatto. E’ infatti da quella foto che la De Vivo ha scatenato la sua versione dei fatti.

Cristian Babalus difende Chanel Totti raccontando la verità

“Ciao a tutti, mi sento di replicare, correggere e modificare alcune parole che sono state pronunciate su questa spiacevole faccenda, perché come si dice siamo tutti cattivi in una storia raccontata male. Io in primis so di avere sbagliato ma solo perché ho pubblicato una foto troppo presto mancando di tatto – e spiega – ma la verità è che quando lei ha trovato la chiamata con Chanel, io me ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, ma perché la situazione era diventata insostenibile”.

Era quindi già finita per la coppia, lo dice con chiarezza e accusa Martina. “Sinceramente tutelare mia figlia e non coinvolgerla nelle numerose discussioni per me non è solo la cosa più importante ma anche un modo di amarla e proteggerla – aggiunge – La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando sono tornato a casa a prendermi i vestiti che lei educatamente mi continuava a lanciare dalla finestra, ancora ignara di tutto”.

Poi parla di Chanel: “Adesso vorrei spendere due parole a favore di Chanel, che non c’entra assolutamente nulla in questa situazione in quanto è subentrata solo dopo la fine mio rapporto con Martina. Offendere, denigrare, accusare come ha fatto Martina per cosa? Follower e notorietà? Ognuno è causa del suo male. Sono sicuro che, se questo fosse successo con quella della porta accanto, Martina non avrebbe creato tutto questo rumore – prosegue – Conosco Chanel, che di educazione e valori ne ha da vendere… Infatti non ha mai risposto a nessuna cattiveria o provocazione”.

Cristian rivela cosa ha detto la sua ex compagna alla nonna, malata di cuore: “Se Cristian non mi dà i soldi che stabilisco io, lui la bambina non la vede proprio – e conclude – Nonostante per me fosse scontato darle i soldi per lei e per la bambina ma per Martina non è scontato che io possa vedere mia figlia”.