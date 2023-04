Piovono pesanti accuse su Chanel Totti. La TikToker: “E’ l’amante del mio ragazzo”

Durissime le accuse di una tik toker contro Chanel Totti: il suo fidanzato l'avrebbe tradita con la figlia di Totti e Ilary

Se Totti e Ilary sono i protagonisti assoluti del gossip nostrano, a quanto pare Chanel, potrebbe diventare una loro erede. Sono tutte da confermare le voci che circolano sul suo conto, è chiaro e bisogna avere molto rispetto anche perchè Chanel Totti, è ancora minorenne. Ma le parole di una nota tiktoker, hanno lasciato il segno e nelle ultime ore si è scatenata una vera e propria bufera diventata virale sui social. Il motivo? Martina de Vivo avrebbe accusato Chanel di essere l’amante del suo fidanzato ( fidanzato che è anche padre del bambino della De Vivo). Accuse pesantissime, e il nome di Chanel lanciato in pasto agli squali. La figlia di Totti e di Ilary Blasi è stata travolta da questa nuova ondata mediatica. Ma se le critiche su una borsetta da migliaia di euro possono essere gestibili, questa sembra essere una accusa molto diversa.

La notizia, diventata virale su TiTok è stata pubblicata poi poche ore fa da importanti testate giornaliste, come Leggo ad esempio. Si legge sul sito: «Il mio ragazzo mi ha tradita con Chanel Totti», questa l’accusa che sta girando sui social nelle ultime ore. Tutto è iniziato da un commento di un follower della De Vivo che diceva di aver visto il suo fidanzato con Chanel Totti. A quel punto la ragazza ha deciso di raccontare la sua storia.

Chanel Totti nella bufera dopo le accuse della tiktoker

«Quando la bambina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era tutto vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel. Lei mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian, il mio ex. Ebbene si, lei conclude dicendo che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata e che ha una figlia perchè appunto non è un suo problema» questo il racconto della ragazza.

Come potrete immaginare, molte persone, senza neppure sapere se questa storia sia vera o meno, hanno deciso di credere alla versione di Martina e hanno iniziato a insultare e a offendere in modo anche molto pesante la figlia di Totti e Ilary.