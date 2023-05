Adesso parla Nicole e spiega perchè ha lasciato Carlo: “L’ho fatto per tutti e due”

Adesso parla Nicole e spiega perchè la storia con Carlo Alberto Macini è finita

Carlo Alberto si è sfogato sui social, in diretta instagram ha parlato della fine della storia con Nicole. E oggi tocca alla Santinelli parlare della fine di questa storia, visto che tra l’altro, è stata lei a decidere di mettere fine a questa storia.

A pochi giorni dalla scelta di Uomini e Donne, la coppia è scoppiata. Nicole ha detto che non si aspettava di dover raccontare tutto subito sui social, ma visto che Carlo Alberto Mancini ha voluto dire a tutti quanto era accaduto tra di loro, ha deciso di spiegare e dare anche il suo punto di vista.

Ciao a tutti. Con tanto dispiacere mi trovo costretta, andando contro i miei tempi, a fare questo comunicato. Sinceramente ieri, dopo un momento così difficile per me, neanche dopo 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare il tutto a voi, piuttosto vista la buona fede con cui ci siamo lasciati mi sarei aspettata di comune accordo di darvi la notizia insieme, o per lo meno di avere il tempo di metabolizzare la mia delusione.

E’ finita tra Carlo e Nicole adesso parla l’ex tronista

Le parole di Nicole sui social

Nicole ha quindi voluto dire la sua:

Anche se sono stata io prendere questa decisione l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la proprio essenza per qualcun altro e la mia scelta deriva da particolari emozioni che non ho provato in quel momento, ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendoci giorno per giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa.

Nessun ripensamento, la storia è finita

Nicole ha poi spiegato:

Sono dispiaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi ma non sarebbe stato giusto fingere portando avanti una storia senza futuro. A proposito di futuro, in tanti mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo. Ringrazio anche tutte le persone che invece di attaccarmi hanno cercato di capire quello che stava succedendo, quello che è successo.Grazie a tutt

Finisce così, vedremo se nei prossimi giorni i due avranno voglia di dire altro oppure no.