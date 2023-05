Carlo Alberto Mancini mollato da Nicole: lacrime in diretta, accuse tra vittime e carnefici

Carlo Alberto in lacrime distrutto: Nicole lo ha lasciato, ecco che cosa è successo dopo Uomini e Donne

Clamorose notizie arrivano in questo sabato sera dai social. Carlo Alberto Mancini in questi minuti sta facendo una diretta per spiegare che cosa è successo tra lui e Nicole Santinelli, rispondendo tra l’altro alle tante critiche ricevute, per chi pensa che non avrebbe dovuto fare una diretta per parlare della rottura. Ma sta di fatto che, anche questa coppia di Uomini e Donne, è durata da Natale a Santo Stefano.

E allora forse avevano ragione le persone che la scorsa settimana, quando Nicole e Carlo, sono stati ospiti a Verissimo e lui le ha dedicato dolcissime parole d’amore, avevano fatto notare che Silvia Toffanin era molto più emozionata di lui.

Oggi Carlo Alberto Mancini ha quindi spiegato che tra lui e Nicole è finita. E’ stata l’ex tronista di Uomini e Donne a voler mettere fine a questa conoscenza. Il motivo? Un po’ di cose ma pare che si sia accorta che Carlo Alberto non era l’uomo della sua vita e quindi ha preferito mettere fine alla conoscenza prima che lui si innamorasse. Eppure, quando aveva fatto il suo discorso a Uomini e Donne, sembrava aver trovato il principe azzurro perfetto e invece…

Nicole ha lasciato Carlo: clamoroso dopo Uomini e Donne-Ultimenotizieflash.com

Nicole Santinelli ha lasciato Carlo Alberto: piovono critiche sui social

In questi minuti Carlo sta rispondendo alle domande di alcune persone che lo avevano sostenuto nel corso di queste settimane. I fan si sono divisi visto che in tanti hanno pensato che forse, non avrebbe dovuto fare una diretta per parlare della fine della storia con Nicole ma che magari, entrambi, avrebbero dovuto fare delle storie e dire come erano andate le cose.

Piovono accuse

La principale accuse che viene mossa in questo momento a Carlo Alberto è quella di aver fatto passare Nicole Santinelli come la carnefice. Molti fan della coppia stanno pensato che adesso, l’ex tronista di Uomini e Donne, sarà attaccata, come era successo anche nel corso del programma.

E intanto ovviamente esplode l’ironia sui social, del resto, era parecchio prevedibile che queste coppie sarebbero scoppiate. Spente le telecamere, spento l’interesse. Certo, una settimana fa a Verissimo, gli occhi a cuoricino non erano mancati e oggi, ecco che crolla tutto.

È FINITA ANCHE TRA NICOLE E CARLO MI SENTO MALISSIMO pic.twitter.com/mN0z7FvP5T — ✨•Tisiana•✨ (@nessunomicaga_) May 27, 2023

Carlo in questi minuti sta rispondendo alle accuse di chi fa notare che vuole fare la vittima. Ha ribadito più volte che Nicole è una persona fantastica e che nessuno deve attaccarla oppure offenderla. E infatti sui social si legge

Carlo sta riempiendo di complimenti Nicole nella diretta. Ha detto che è stata lei a lasciarlo, ma che accetta la sua decisione e che resterà sempre una donna straordinaria per lui. pic.twitter.com/I4ZcwWV9Xv — BridgetJones (@SaraRRSnow) May 27, 2023

E poi non manca l’ironia:

Posso dirlo LE SHIP DEL GFVIP BATTONO 5-0 le ship nate a UOMINI e DONNE oggi la notizia che Nicole ha lasciato Carlo i troni di MARIA non funzionano più si mollano tutti dopo poco tempo ….. suggeriamo alla De Filippi cosa fare a settembre per Uomini e donne

Dopo Luca e Alessandra dunque, ecco un’altra coppia che scoppia. Va detto, onestamente, che c’era da aspettarselo.