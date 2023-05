La dedica di Carlo esagerata per la sua Nicole? Lei non piange, Silvia Toffanin si

E' dolcissima la dedica di Carlo a Nicole ma Silvia Toffanin sembra essere più commossa ed emozionata dell'ex tronista e il pubblico critica

Quanto amore tra Carlo e Nicole, una delle coppi che ancora resistono, dopo la fine di Uomini e Donne. Tanto amore che Carlo e l’ex tronista, hanno condiviso anche oggi nella puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. Dopo aver parlato di questi primi giorni insieme, dopo la scelta a Uomini e Donne e di come questa conoscenza stia andando avanti nel migliore dei modi, Carlo ha fatto una sorpresa a Nicole. “Non è finita qui” ha annunciato Silvia Toffanin, invitando Carlo a lasciare lo studio…

E così, il bel fidanzato di Nicole, un principe azzurro che molte donzelle sognano a occhi aperti, è uscito dallo studio per poi rientrare sulle note di Meraviglioso amore mio con in mano una rosa rossa e una rosa bianca. “Oddio Silvia ma che cosa deve fare spero di non svenire, aiutami” ha detto Nicole, preoccupata da quella che sarebbe stata la sorpresa fatta dal suo Carlo.

Nel frattempo il pubblico a casa commentava quello che stava accadendo nello studio di Verissimo e bisogna dire che i commenti non erano tutti molto positivi. Tante le persone infatti hanno pensato che forse Carlo e Nicole, risultino fin troppo innamorati mentre in fin dei conti, da poche settimane stanno insieme.

Altri invece fanno notare che Nicole, resta con i piedi per terra, e come era successo a Uomini e Donne, si mostra più fredda e distaccata, mentre Carlo sia spesso anche tropo esagerato. Fatto sta che questa dolce sorpresa fatta da Carlo, sembra aver commosso di più Silvia Toffanin che non la sua fidanzata.

Carlo e Nicole a Verissimo-Ultime Notizie Flash

La dolce dedica di Carlo alla sua Nicole arriva da Verissimo

Va detto che chi ha seguito il trono di Nicole non è rimasto particolarmente stupito dalla dedica che Carlo le ha fatto visto che l’imprenditore non ha mai nascosto l’amore per le poesie e le parole, tanto che ne aveva già scritta una per la bella corteggiatrice. “Hai presente quando mi sentivi bisbigliare è perchè volevo dedicarti qualcosa” ha detto Carlo nello studio di Verissimo tenendo le mani di Nicole.

Le parole di Carlo per Nicole

Dalle prime esterne i nostri cuori avevano capito tutto ma la mente ci complicava la strada, ti ricordi quanta paura? Poi un giorno ci siamo stesi sull’erba e ci siamo abbracciati e abbiamo deciso di farci il dono più prezioso la nostra vulnerabilità sembra passato un tempo infinito da quel momento ma noi siamo arrivati al punto in cui basta un tuo sorriso per ricordarmi che cos’è la felicità. Oggi ti prometto qui davanti a tutti che cercherò di tingere ogni tuo giorno con il bianco del rispetto e con il rosso della passione. Questo facendo la cosa che mi viene più naturale quando sei vicino a me: proteggerti. Ho sempre sperato di trovare una donna che con un solo sguardo, mi facesse pensare spontaneamente che non voglio nulla di più. Ecco finalmente penso di averla trovata.

I due si sono scambiati poi un bacio molto passionale mentre Silvia Toffanin si complimentava per le parole che Carlo ha usato nei confronti di Nicole. “Sei stato bravissimo ” ha detto la conduttrice.

Silvia Toffanin commossa dalle parole di Carlo-Ultime Notizie Flash

E forse anche per questo molti spettatori hanno fatto notare che forse, più che Nicole, è stata la Toffanin a emozionarsi per le parole di Carlo. Chi conosce l’ex tronista però sa bene quanto sia gelida e abbia paura di manifestare i suoi sentimenti. Oggi ancora una volta, lo ha dimostrato.