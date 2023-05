“Pierpaolo Pretelli spopola nel mondo gaio”: Dandolo Frash su Dagospia fa infuriare i Prelemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono davvero lasciati questa volta? Dandolo non ha dubbi e lo scrive su Dagospia

E’ di nuovo un periodo di crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, i due si sono lasciati oppure quelle che corrono veloci sul web sono solo illazioni? Bisognerebbe chiederlo ad Alberto Dandolo che da Dagospia ha lanciato una flash news di quelle destinate a far discutere. Almeno i fan della coppia…

Li avevamo lasciati per le vie di Miami insieme, li ritroviamo separati a Milano? E’ quello che insinua il giornalista di Oggi che ha lanciato questa flash news per Dagospia ben consapevole di attirarsi l’ira funesta dei fan della coppia. Guai a chi tocca i #prelemi. Ma Dandolo, abituato a ben altre ire, ha comunque lanciato questa indiscrezione, che al momento resta tale, anche perchè, Pierpaolo Pretelli tace e guarda avanti, scomparso dai radar da ore.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati?

Da Dagospia:

DANDOLO FLASH! AL BORGO DELLE PERSE A MILANO PIERPAOLO PRETELLI, EX SIGNOR SALEMI, HA SPOPOLATO NEL MONDO GAIO. FAN CLUB IN DELIRIO. SI SUPPONE CHE PRETELLI E LA SUA FIDANZATINA SOCIAL GIULIA SALEMI SI SIANO MOLLATI. E’ SOLO UNA STRATEGIA MEDIATICA? AH, NON SAPERLO…

L’ultima storia di Pierpaolo su instagram lo mostra a una festa, c’è della musica ma non sappiamo molto altro; l’altro lo avrebbe raccontato Alberto Dandolo, che ha le sue buone fonti e se è arrivato a dare questo genere di notizia, avrà anche delle prove per dimostrare che le sue non solo insinuazioni.

Va detto che sui social ovviamente, come era prevedibile, si è scatenato l’inferno e come spesso accade, ci si divide. C’è da un lato chi crede a queste voci e dall’altro chi difende fino alla morte l’amore tra Pier e Giulia. Ma c’è persino chi insinua che i due non abbiano detto nulla solo perchè venerdì sera saranno insieme in tv in una puntata registrata giorni da di Celebrity Chef con Alessandro Borghese…

Presto Pierpaolo e Giulia insieme in tv

Avete presente una cucina in cui regna l’ordine e la disciplina? Ecco, non è quella che vedrete nella prossima puntata di #AleCelebrityChef@GiuliaSalemi93 e @pierpaolopretel sono pronti a sfidarsi ai fornelli venerdì alle 21:30 in prima visione assoluta su Tv8 🍳 pic.twitter.com/fmKdoD81ia — TV8 (@TV8it) May 30, 2023

Polemiche social e fazioni

Come detto in precedenza, c’è chi si schiera dalla parte di Giulia Salemi, che sarebbe stata tradita per l’ennesima volta mentre riprovava a fidarsi dell’uomo che aveva al suo fianco; c’è chi pensa che siano tutte frottole e che invece i prelemi con il loro amore dimostreranno quanto si amano. Molti infatti si chiedono come sarebbe possibile una cosa simile, visto che i due pochi giorni fa erano in America con il figlio di Pierpaolo insieme a ridere e a scherzare…

E infatti la maggior parte dei fan della coppia non crede a una singola parola di quello che si insinua nell’articolo di Dandolo…Vedremo che cosa succederà, per il momento noi facciamo l’unica cosa che si può fare, rendervi conto di una notizia che resta tale.