Come si sono conosciuti Ilary Blasi e Bastian, ne parla Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha parlato per un'oretta con Bastian, il compagno di Ilary Blasi. Ecco cosa racconta del loro amore

Abbiamo già visto tante foto di Ilary Blasi e Bastian Muller insieme ma come si sono conosciuti? Quando è iniziato il loro amore e che coppia sono, ne parla Vladimir Luxuria che di recente ha incontrato per la prima volta il fidanzato di Ilary Blasi.

E’ a Novella 2000 che l’opinionista dell’Isola dei famosi esprime il suo pensiero sul compagno di Ilary Blasi. Luxuria ammette di essere una vera impicciona e che ha parlato con Bastian per un’oretta facendogli tante domande.

Bastian non sapeva chi fosse Ilary Blasi

Lui è tedesco e in Germania Ilary non è famosa ma Luxuria ha conosciuto l’imprenditore al Muccassassina e gli ha fatto tantissime domande. Era molto curiosa di conoscerlo e Ilary Blasi ha mantenuto la promessa ma non sapeva come avrebbe reagito Bastian alle sue tante domande.

Bastian segue l’Isola, anche se non conosce l’italiano e con Ilary parlano inglese. Si è molto divertito. L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei.

Un primo punto a favore per il bel Bastian ma Luxuria ha raccontato anche altro dopo aver parlato a lungo con lui, dopo avergli chiesto dettagli sul loro incontro e sul loro amore.

Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa. Mi ha raccontato come si sono conosciuti, però non glielo dico…

Vladimir non dice tutto, mantiene la privacy ma si è lasciata sfuggire una battuta di Bastian, che non gioca a pallone.

Ilary Blasi e Bastian che coppia

In tanti si sono avvicinati a Bastian Muller

Da quando il gossip ha scoperto la storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller, soprattutto da quando la conduttrice ha annunciato ufficialmente il suo nuovo legame, in molti ovviamente si sono avvicinati a lui ma l’opinionista riflette sull’aspetto fisico del compagno di Ilary.

In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità. E’ un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti.

Luxuria parla della fisicità di Bastian Muller

Cosa ha voluto dire Vladimir Luxuria parlando della fisicità di Bastian Muller? Ha anche spifferato l’amore che c’è tra loro, che la Blasi con lui è più serena e che li ha visti molto affiatati e andare via mano nella mano, una scena che ha definito tenera.

Ammira molto la conduttrice dell’Isola dei famosi, anche perché lo scorso anno, nel periodo più brutto, Ilary è sempre stata dolce e solare e non ha mai fatto pesare i suoi problemi a nessuno.