Ilary Blasi ha presentato Bastian a Luxuria che ha commentato l’incontro

Cosa ha detto Luxuria di Bastian, il compagno di Ilary Blasi? E dove si sono incontrati?

Alla fine l’incontro c’è stato, Vladimir Luxuria ha conosciuto Bastian Muller dopo le sue varie richieste a Ilary Blasi. Il legame tra la conduttrice dell’Isola dei famosi 2023 e Luxuria è sempre più forte e ovviamente lo è molto di più quello tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Siete curiosi di sapere come e dove ci sono state le presentazioni? L’opinionista dell’Isola dei famosi ogni puntata scherza chiedendo se prima o poi l’imprenditore tedesco arriverà in studio, almeno dietro le quinte. Il momento è arrivato ed è stato speciale, Ilary Blasi ha portato il suo compagno al Muccassassina per la festa dei 40 anni del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli; un’occasione speciale ma anche una serata a cui la coppia ha partecipato scatenandosi.

Ilary Blasi e Bastian Muller al Muccassassina

E’ Vladimir Luxuria a pubblicare la foto e le altre immagini con la coppia, su Twitter e su Instagram ha voluto fare i complimenti all’imprenditore 36enne che ha fatto tornare il sorriso alla sua amica. La foto in posa e Luxuria che commenta: “Con lary Blasi e il simpaticissimo Bastian Muller al Muccassassina. Ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice”. Una bella presentazione quella dell’opinionista mentre tra i commenti c’è chi nota una leggera somiglianza con Francesco Totti ma aggiungendo che Bastian è la bella copia.

Alla rivista Mio Vladimir ha spiegato che è ovvio che lei sapeva benissimo della storia con Bastian ma che era un modo per scherzare e che lo fa anche in privato. “Spesso le invio anche dei messaggi in tedesco sul cellulare per prenderla in giro e scherzare. Lei è molto simpatica e se la ride tantissimo… Se il nuovo compagno è bello? Ma scusate, perché Ilary non è bellissima? Se è meglio lui o Totti? Diciamo che ognuno ha il suo fascino e i gusti sono molto soggettivi” sempre molto diplomatica e capace di dire la cosa giusta.

Bastian approvato anche da Luxuria, ogni presentazione sta andando a buon fine. Il compagno di Ilary Blasi piace davvero a tutti, figli compresi.