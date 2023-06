Oriana Marzoli la prima intervista dopo la rottura: confessioni e speranze

La prima intervista di Oriana Marzoli dopo la fine della sua storia con Daniele dal Moro

Oriana Marzoli ha rilasciato le sue prime interviste per i media spagnoli dopo la rottura con Daniele dal Moro. E ha parlato di questo rapporto, del fatto che si fosse realmente innamorata del veneto e di quanto sperasse che la loro storia potesse realmente funzionare. Ma le cose non sono andate come lei si aspettava e alla fine, ha dovuto prendere atto della situazione e accettare che questa storia, fosse finita.

Amareggiata, delusa e anche un po’ triste per quello che è successo, la Marzoli ha spiegato nella sua intervista, che si aspettava un finale diverso per questa storia nata nella casa del Grande Fratello VIP.

Una storia che comunque, è durata molto poco, si può in 2 mesi vissuti tra lavori e distanze, scoprire molto di una persona? Difficile a dirsi. In ogni caso la Marzoli ha dato le sue spiegazioni.

Oriana Marzoli spiega perchè è finita con Daniele dal moro-Ultimenotizieflash.com

Mi sono innamorata di Daniele dal Moro

Lui ha detto molte cose impulsivamente, lasciandosi trasportare da ciò che gli passava per la testa in quel momento. Ora la situazione è quella che è, non voglio neppure parlarne male. È una persona di cui mi sono abbastanza innamorata. Ammetto di essermi innamorata, mi sarebbe piaciuto che funzionasse. Non so cosa accadrà in futuro, ma sono abbastanza delusa da ciò che ha reso pubblico e dall’atteggiamento che sta avendo. Penso di essere maturata molto e non mi sento di entrare in polemica. Ognuno ha la sua versione dei fatti.

La gelosia di Oriana

La Marzoli ha ammesso che non le piace il fatto che il suo fidanzato, l’uomo che ama, sui social segua altre ragazze senza motivo. E ha detto:

Non mi piace l’idea che lui segua tutte queste ragazze, non so cosa ci guadagna. Se lo si fa solo per infastidirmi, allora sì, ci si guadagna, ma si ottiene solo di ferirmi. Ognuno ha il suo modo di vedere le cose. Lui pensa che io debba fare il primo passo, io non penso di doverlo fare. Sono entrata nella room di Twitter perché mi hanno ripreso in una foto mentre piangevo, distrutta. Cosa che, come sapete, non mi piace. E mentre continuavano a farmi domande ho detto che volevo rispetto per entrambi e che non dovevano taggarmi perché soffro davvero. Non volevo che prendessero le parti di uno o dell’altra, non mi interessa

Oriana ha anche spiegato che in passato aveva vissuto cose che non le erano piaciute con il suo ex, divieti e imposizioni e quindi ha deciso di cambiare questa volta per non ricadere negli stessi errori.

La sofferenza di Oriana

Oriana ha anche spiegato che sta affrontando un periodo non semplice ma non sa che cosa aspettarsi per il futuro: