Sonia Bruganelli e Bonolis è davvero finita: il perchè su Vanity Fair

E' vero, è finita: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli spiegano perchè hanno divorziato

Alla fine hanno scelto Vanity Fair. Niente Verissimo, niente rivista Chi. Hanno scelto tutt’altra direzione ma la notizia che era stata data da Dagospia è più che confermata. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. Ne parlano per la prima volta in una intervista per Vanity Fair e spiegano che l’amore è finito ma non il rispetto e la stima.

Non solo, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non sono più marito e moglie. Ma sono genitori, sono famiglia e non hanno nessuna intenzione di prendere strade diverse. Verrebbe da dire che sono separati in casa, come del resto era stato annunciato da Dagospia oltre un mese fa. Oggi Paolo e la Bruganelli, ne parlano per la prima volta.

La fine della storia

Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati

Sonia Bruganelli commenta la fine di questo matrimonio

Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti

Paolo Bonolis spiega perchè il matrimonio è finito

Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro

Eppure dopo che la notizia era stata data, Bonolis e Sonia Bruganelli, hanno più volte smentito le news sul divorzio. A tal proposito Sonia e il suo ex marito Paolo Bonolis, hanno spiegato che quei video ironici, sono stati fatti per tutelare i loro figli.

