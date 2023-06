Home » Coppie VIP » Quando si sposano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Coppie VIP Quando si sposano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Aurora Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano, c'è la data del matrimonio?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella replica di Verissimo in onda oggi 10 giugno 2023 ma registrata e già vista nel novembre dello scorso anno parlavano del loro matrimonio. Lui le aveva già fatto la proposta di matrimonio e lei mostrava il solitario al suo dito, felice di quanto brillasse.

Lacrime agli occhi per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser mentre guardano la clip che racconta la loro storia d’amore ma sono passati un bel po’ di mesi e la domanda è sempre la stessa: quando si sposano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Sembra che non ci sia ancora una data o forse non vogliono rivelarla, di certo le nozze non sono imminenti ma c’è una novità.

La data del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il matrimonio era già stato rimandato. Mentre chi guarda Verissimo oggi continua a chiedersi perché non c’è ancora una data, cosa è successo, lo scorso marzo la Rodriguez aveva confidato che se in estate non possono sposarsi perché fa troppo caldo, e Belen è stata la prima a dire che non andava bene, nemmeno dopo l’estate potranno farlo perché c’è un problema.

Un problema di lavoro che riguarda la zia dall’Argentina, la sorella della mamma, che non può mancare alle nozze. Ma c’è altro, ci sono altri dettagli ed è sempre Cecilia a rispondere, ancora una volta sui social.

La pubblicità di Cecilia Rodriguez a un’app per organizzare matrimoni

Se la sorella di Belen Rodriguez è stata scelta come testimonial, per parlare sui social di un’app per l’organizzazione delle nozze sembra chiaro che il suo matrimonio ci sarà. In tanti le chiedono la data e se davvero prima o poi si sposeranno.

Lei ha risposto che non le fa piacere parlare dell’organizzazione del matrimonio, che lei non è una persona organizzata ma promette che un po’ alla volta racconterà un po’ di cose. Anticipa che non svelerà tutto del suo matrimonio, della preparazione. Sembra che se c’è una data non è certo vicinissima.

C’è però una velata conferma, Cecilia Rodriguez di una cosa è certa, affiderà tutta l’organizzazione del suo matrimonio con Ignazio Moser a una wedding planner. Ma anche questa è pubblicità per l’applicazione o è la realtà? Da mesi la coppia non ha più parlato del loro sì, non ci sono altre informazioni, tutto resta un po’ avvolto nel dubbio. Si sposeranno a dicembre o addirittura la prossima primavera?