Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano il matrimonio, aveva ragione il suocero

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sposano più? Aveva ragione Francesco Moser

Che succede tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, perché non si sposano più? Aveva ragione il suocero della Rodriguez, Francesco Moser, che ha confidato che ci crederà quando li vedrà uniti in matrimonio, quando arriverà il giorno delle nozze e del sì. Affermazioni che avevano già fatto capire che per il momento Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sposano. Dopo la dolce proposta di matrimonio di Ignazio i promessi sposi avevano pensato ad una data, la data c’era davvero. Racconta tutto Cecilia sui social. Belen aveva chiesto di non fare il matrimonio in piena estate perché fa troppo caldo e la data era stata spostata da agosto, il prossimo agosto, ad ottobre. Anche la data di ottobre è saltata. Francesco Moser, scherzando ma non troppo, aveva detto che fino ad ottobre c’è la vendemmia, ma la realtà è proprio questa: non ci sarà nessun matrimonio.

La data del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Perché Cecilia e Ignazio non si sposano più? Problemi di famiglia. E’ la promessa sposa a spiegare cosa è successo. Nessuna crisi, la Rodriguez lo dice con il sorriso mentre passeggia per strada e continua ad imbarazzarsi perché la gente la guarda, la riconosce. Dolcissima la sorella di Belen che poi trova un posticino per fermarsi e raccontare con più tranquillità.

Non si sposano perché ad ottobre la zia a cui è legatissima, la sorella della mamma, non potrà venire dall’Argentina per problemi di lavoro. Ed è una persona che lei desidera avere a tutti i costi il giorno delle sue nozze, è una persona molto importante per tutta la famiglia Rodriguez, non può mancare.

Così siamo al punto di partenza, gli sposi sono al punto di partenza, devono trovare una nuova data. A questo punto le nozze potrebbero arrivare il prossimo anno perché novembre non è un bel mese e dicembre magari fa troppo freddo.

Cecilia rassicura i suoi fan, le nozze ci saranno, prima o poi la data arriverà, niente ansia.