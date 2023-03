Francesco Moser a 71 anni ha un nuovo amore: chi è la sua nuova compagna

Francesco Moser parla della sua nuova compagna, più giovane di lui

Francesco Moser è innamorato, ha una nuova compagna, a 71 anni presenta il suo nuovo amore. E’ abituato al gossip perché non è suo figlio Ignazio Moser il primo della famiglia a finire in copertina, in passato c’era lui. E’ lui il più famoso dei Moser, non lo dimentichiamo, ha fatto la storia del ciclismo. Oggi però la cronaca rosa corre anche più veloce di lui in bici ed ecco che al Corriere della Sera si ritrova a rispondere alle domande sull’amore. L’anno scorso la notizia del divorzio dalla moglie, la madre di Ignazio, un annunciò che sorprese ma in realtà erano già separati da qualche anno. Francesco Moser sta bene anche da solo ma ammette che in due è più bello e semplice. A un anno dal divorzio da Carla Merz, dopo più di 40 anni insieme ecco chi è la nuova compagna del campione di ciclismo.

Francesco Moser presenta la nuova compagna

Una presentazione un po’ forzata, lui non segue i social, non legge la cronaca rosa, usa il telefonino solo per le chiamate, ma al Corriere confida: “È vero, non sono più solo: ho una nuova compagna che sta spesso da me, una ragazza che più o meno è come me. Ha corso in bici, è stata campionessa d’Italia, si chiama Mara Mosole” ed ecco la presentazione.

Ma come si sono conosciuti? “La trovavo in giro in bici, o alle Eroiche, le gare vintage: anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme” anche per Francesco Moser è successo qualcosa durante la pandemia. “Poi, più o meno con la pandemia, ci siamo avvicinati. Ma lei non vive qui in Trentino perché lavora con il padre che ha un’azienda nel trevigiano. Ma non sono bravo a parlare d’amore: posso dirle che si può vivere anche soli, ma che in due si sta meglio”.

Presto ci sarà il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e di certo vedremo le foto delle nozze e magari ci sarà anche la nuova compagna. Delle nozze del figlio e di Cecilia però non dice molto, di certo lui conosce la data ma non la rivela, anzi dice che fino a quando non li vede marito e moglie non ci crede, aggiungendo che tra agosto e ottobre c’è la vendemmia, quindi il matrimonio sarà prima o dopo?