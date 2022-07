Matrimonio finito per Francesco Moser: i genitori di Ignazio divorziano dopo 41 anni

Francesco Moser e Carla Merz divorziano dopo ben 41 anni di matrimonio, si legge sul quotidiano Adige che riporta anche che i genitori di Ignazio Moser erano già separati da quattro anni. Erano una delle coppie più conosciute e anche longeve del Trentino ma hanno appena firmato il divorzio chiudendo per sempre un legame che durava da più di 40 anni. Il giorno del loro matrimonio lo ricordano in molti, lui il grande campione di ciclismo, lei la sua Carla con una folla di persone in piazza Duomo, era dicembre del 1980. Dell’addio non ne hanno mai parlato in tv nelle varie interviste, nei collegamenti con la famiglia riunita, evidentemente mai al completo.

Il divorzio dei genitori di Ignazio Moser il giorno prima del suo compleanno

Domani Ignazio Moser festeggia il compleanno, 30 anni. E’ già in Puglia con Cecilia Rodriguez e gli amici con cui ama trascorrere le vacanze e brindare pensando ad un anno appena passato e progettando il prossimo. Non ha mai parlato dei suoi genitori, non ha mai detto nulla sulla separazione che non è mai una notizia semplice da digerire anche quando si è adulti.

Sul profilo social di Ignazio mai un commento su questa vicenda ma molti hanno notato che già da qualche anno non condivideva foto con entrambi i genitori. Nelle varie occasioni erano sempre foto o con la mamma o con il papà. Nessuno scatto di famiglia.

Sembra che i due ex coniugi abbiano formato oggi il documento di divorzio mettendo fine per sempre alla loro unione. Nessuna sorpresa per i figli, per chi li conosce da tempo, è stata di certo la separazione la scelta difficile da accettare.

Ovvio che in tv abbiamo visto spesso il campione di ciclismo, meno sua moglie, soprattutto da quando Ignazio è diventato famoso con il GF Vip; poi sono arrivati i siparietti con Cecilia. Chissà se dopo il divorzio in famiglia Ignazio e Cecilia saranno pronti per il loro sì.