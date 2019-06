The Resident, nuova serie di Rai 1: anticipazioni prima puntata

Questa sera martedì 25 giugno sbarcherà su Rai 1 la nuova serie televisiva The Resident. Si tratta di un medical che vede 14 episodi per quanto riguarda la sua prima stagione. La serie americana è già andata in onda su Fox Life e sarà trasmessa sul primo canale della Rai dopo il grande successo di The Good Doctor che lo scorso anno di questi tempi fece registrare ottimi ascolti. Ma cosa vedremo in The Resident?

Vi raccontiamo qualche dettaglio sulla trama della nuova serie di Rai 1 che sarà molto diversa da The Good Doctor. Il dottor Devon Pravesh arriva all’ospedale di Atlanta per specializzarsi e qui viene assegnato al Dottor Conrad. Quest’ultimo ha avuto una relazione con una delle infermiere ma non ha mai smesso di pensarla. Questi tre personaggi cercheranno di far sospendere Bell, un medico che ha causato diverse morti all’interno dell’ospedale.

Ovviamente non sarà così semplice. Ci saranno molti ostacoli e tanti colpi di scena. Conrad inizierà una relazione con la Dottoressa Mina Okafor e, anche lei porterà alla morte dei pazienti. Casa farà allora il Dottor Conrad?

The Resident: le anticipazioni dei primi due episodi

Il primo episodio di The Resident si intitola Primo Giorno. Il Dottor Bell, durante un intervento, a causa del tremore alle mani, troncherà un’arteria e il suo sbaglio sarà coperto da tutto il suo staff. Più volte, Bell, ha però commesso degli errori in sala operatoria. E a proposito di primo giorno, arriverà lo specializzando Davon che verrà assegnato al Dottor Conrad. Il secondo episodio della serie è Indipendence Day. Qui il Dottor Conrad andrà a parlare in una scuola della sua ”avventura” lavorativa ma improvvisamente uno degli insegnanti si sentirà male. Davon sarà costretto a cavarsela da solo al reparto d’emergenza in quanto Conrad sarà impegnato in altro.

The Resident: le ultime anticipazioni sul terzo episodio della serie di Rai 1

Il terzo episodio della nuova serie di Rai 1 The Resident si intitola Compagni d’Armi. In questo episodio arriverà all’ospedale una consulente che cercherà di migliorare il fatturato ma lo staff dell’ospedale non reagirà bene. Un membro dello staff inizierà a fare delle indagini sul problema alle mani del Dottor Bell ma nonostante questo continuerà ancora a nascondere i suoi errori. Il Dottor Conrad e Davon saranno invece impegnati con un sarcoma di un paramedico che, non essendo coperto da assicurazione, non potrebbe essere operato. Conrad e Davon però andranno contro le regole.

Appuntamento quindi a stasera con la prima puntata di The Resident su Rai 1.