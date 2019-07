Gossip Girl il reboot è ufficiale: ultime news e anticipazioni

HBO fa sul serio: tutto pronto per il ritorno di Gossip Girl. Nell’era delle nuove serie tv, delle piattaforme streaming che lanciano nuovi prodotti, la nostalgia del passato sembra essere assurda e invece…E invece la forte richiesta del pubblico di rivedere alcune delle serie più amate di sempre è fortissima. Ed era chiaro che, chi ha visto negli anni 2000 la serie Gossip Girl, avrebbe voluto un reboot. Una serie che ha anticipato in qualche modo i social, se così possiamo dire, oggi troverebbe di certo in Instagram e Facebook, oltre che Twitter, nuovi alleati per le ragazze dell’Upper East Side …Ma che cosa succederà e che cosa si sa di questo possibile reboot della serie? Pare, stando alle ultime news in arrivo dagli Stati Uniti, che quello che vedremo probabilmente in onda tra la fine del 2020 e il 2021, potrebbe essere una sorta di sequel, o forse uno spin off. Non è ancora chiaro. Sarebbe molto interessante per il pubblico rivedere i personaggi amatissimi, che avrebbero qualche annetto in più, magari alle prese con le vicende dei loro figli adolescenti. Ricorderete che tra i protagonisti di Gossip Girl c’era la bravissima Blake Lively, che vestiva i panni di Serena. oggi la Lively è una amatissima attrice statunitense. E se citiamo Serena non possiamo non citare Blair interpretata dall’altrettanto brava Leighton Meester.

La stagione finale di Gossip Girl era andata in onda nel 2012, quando dal famoso blog, non erano arrivate più notizie e il sito era stato oscurato. Che cosa potrebbe succedere quindi adesso, a distanza di sette anni, reali, da quelle vicende?

GOSSIP GIRL TORNA CON UNA NUOVA SERIE: ECCO CHE COSA SUCCEDERA’

Pare che ci saranno dieci nuovi episodi ma, stando alle ultime news, i protagonisti di Gossip Girl saranno nuovi di zecca ( forse i “vecchi attori” potrebbero avere dei cameo).

La città di ambientazione sarà ancora una volta New York, anche se cambieranno i ricchi adolescenti iscritti nella scuola privata dell’Upper East Side e, soprattutto, il loro modo di relazionarsi con il mondo che li circonda: i social media, nel tempo, si sono evoluti a dismisura e, proprio per tale ragione saranno tanti i nuovi mezzi a disposizione per raccontare i segreti di tutti i personaggi coinvolti, come ovviamente dicevamo in precedenza. Se nel 2012 infatti Facebook e Instagram erano conosciuti in America ma pochissimo in Italia, nel 2019 le cose sono molto diverse.

Trama a parte, lo spin off verrà scritto da Joshua Safran, che ha portato al successo anche la serie madre, e prodotto da Josh Schwartz, Stephanie Savage, Leslie Morgenstein e Gina Girolamo.

Il rifacimento di Gossip Girl verrà trasmesso, come abbiamo già segnalato, da HBO Max, la piattaforma streaming gestita da WarnerMedia che verrà lanciata negli Stati Uniti nel 2020. Per il momento non ci sono altre news sulla nuova stagione di Gossip Girl! Vi terremo comunque aggiornati perchè la curiosità sicuramente è grande!

Gossip Girl il reboot è ufficiale: ultime news e anticipazioni ultima modifica: da