Velvet Collection arriva nell’estate di Rai 1: le anticipazioni

Mancano pochissimi giorni al grande ritorno in Rai della serie Velvet Collection. Arriverà, infatti, il 6 di agosto sul primo canale della Rai. Una seconda stagione molto attesa da tutti i fan della nota serie che continuerà a emozionare e a tenere incollati allo schermo con nuovi intrighi e misteri, con la moda e le storie d’amore. Ma passiamo a dare subito qualche anticipazione riguardo alla trama di questa seconda stagione di Velvet Collection. Ad essere protagonista, sempre al centro dell’attenzione e della storia, sarà una vera e propria prova. Tutto lo staff della galleria, infatti, dovrà mettersi in gioco per realizzare il vestito per il giorno dell’incoronazione dell’imperatrice dell’Iran, Farah Diba. Riusciranno in questa impresa?

Velvet Collection 2: chi farà parte del cast nella seconda stagione?

La grande attesa è anche per il cast. Ma i fan di Velvet Collection non si devono preoccupare perché gli attori sono confermatissimi anche in questa seconda stagione. E allora ricapitoliamo quali saranno i volti che daranno vita ai personaggi di Velvet Collection 2. Partiamo subito da: Diego Martín Gabriel, Asier Etxeandía e Adrian Lastra. Non finisce qui però. Perché ci saranno anche delle new entry: Daniel Muriel che interpreterà Antonio Godino e Andrés Velencoso che interpreterà l’ambasciatore dell’Iran in Spagna, ovvero Omar Ahmadi.

Velvet Collection, tutto pronto per la seconda stagione ma dove eravamo rimasti con la prima? Ecco un breve riassunto

Mentre tutto è pronto per il grande ritorno di Velvet Collection, rivediamo che cosa è successo nella prima stagione della serie tv. Dove eravamo rimasti? Siamo nella galleria di moda spagnola, a Barcellona. Mentre Mateo è tornato a Barcellona per cercare, in qualche modo, di recuperare il suo rapporto con Clara, la donna si sente invece presa da Sergio.

Come andranno le cose nella nuova stagione di Velvet Collection? Non ci resta che attendere il agosto per vedere su Rai 1 la prima puntata della seconda stagione per scoprire che cosa succederà. E voi seguirete Velvet Collection 2? Fatecelo sapere nei commenti.