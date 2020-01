New Amsterdam 2 finalmente su Canale 5: il pubblico scopre chi è morto nell’incidente

La seconda stagione di New Amsterdam sta per arrivare. Nelle ultime settimane abbiamo visto diversi promo: l’8 dicembre era stata la data scelta per la messa in onda della serie, poi però rinviata. A un mede di distanza dal primo promo ecco che arriva finalmente la data della messa in onda di New Amsterdam 2. La serie americana che ha riscosso grande successo in tutto il mondo, molto seguita anche dal pubblico di Canale 5 cambia giorno: non si va in onda alla domenica ma al martedì, almeno quando non ci saranno le partite di Champions. La prima puntata di New Amsterdam 2 andrà in onda il 14 gennaio 2020. Probabilmente scopriremo poi se la settimana successiva sarà confermato questo appuntamento del martedì sera ( potrebbero esserci delle novità visto che il palinsesto di Canale 5 di settimana in settimana, anche in base alla controprogrammazione, avrà delle variazioni).

Ma torniamo alla seconda stagione della serie americana. L’ultima puntata in onda lo scorso anno ci aveva lasciato con il fiato in sospeso. Max infatti era a casa con sua moglie che stava per partorire. Insieme a lui anche la dottoressa Bloom. Lauren ha cercato in tutti i modi di far nascere la bambina di Max e Georgia e ci è riuscita. Poi il viaggio in ospedale e lo scontro tra le due ambulanze, su una viaggiava la dottoressa Sharp che stava cercando di raggiungere casa di Max. Una delle donne della vita del dottore però non ce l’ha fatta: sappiamo che non si tratta della sua bambina infatti il primo episodio della stagione si apre con Max che si sta prendendo cura della piccola Luna. Sono passati tre mesi da quel maledetto giorno, ma anche benedetto, visto che la piccola è nata. Una gioia e un dramma: ma chi è morto a causa dell’incidente delle due ambulanze? Il pubblico lo scoprirà solo seguendo l’episodio, alla fine infatti, tramite una serie di flashback, sarà rivelato quando accaduto.

Se volete scoprire i dettagli prima che New Amsterdam 2 vada in onda, continuate a leggere, per voi tutte le anticipazioni in arrivo dagli Usa dove le puntate americane sono già andate in onda.

NEW AMSTERDAM 2 ANTICIPAZIONI: A GENNAIO 2020 SU CANALE 5

Nel primo episodio della seconda stagione, dal titolo Your Turn, ritroviamo quindi Max alle prese con la crescita della piccola Luna ma anche con il suo lavoro. E’ tornato a concentrarsi moltissimo sull’ospedale ma non sappiamo ancora chi è morto nel corso dell’incidente…Tutto lascia pensare che a morire sia stata sua moglie…

E non è difficile capire quello che è successo anche grazie alle tante immagini arrivate in queste settimane sui socia dagli Usa. Scopriamo infatti che sia la dottoressa Sharp che la dottoressa Bloom torneranno a lavorare al fianco di Max in ospedale e questo significa che a perdere la vita nel drammatico incidente è stata la moglie di Max, forse anche in seguito al difficile parto. Mettere al mondo Luna è stata una grande impresa per lei e alla fine, non ce l’ha fatta.

Quello che il pubblico adesso si chiede è: viste anche le premesse della prima stagione, con il feeling nato tra Max Goodwin e la Sharp, potrebbe essere questa una nuova coppia da shippare, come si dice nel gergo dei giovanissimi? In America sono andate già in onda alcune delle puntate della seconda stagione ma il gran finale prenderà il via il 14 gennaio 2020, nella stessa data in cui in Italia andranno in onda i primi episodi.

Continuate quindi a seguirci per avere tutte le anticipazioni che riguardano la seconda stagione della serie americana.