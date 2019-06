New Amsterdam 2 chi morirà nell’incidente e cosa succederà nella seconda stagione?

Negli Stati Uniti a breve si inizierà a lavorare alla seconda stagione di New Amsterdam che al momento è stata solo confermata dalla NBC, rete che trasmette la serie che Canale 5 ha mandato in onda in questa primavera con gli episodi finali. Cosa succederà nella seconda stagione? Assolutamente top secret visto che al momento non sono state girate le scene dei nuovi episodi. Anche per questo motivo le notizie che arrivano in merito a New Amsterdam 2 dagli Stati Uniti sono davvero pochissime. Ci piacerebbe tanto sapere che cosa è successo dopo il drammatico incidente dell’ultima puntata, chi si è salvato e chi invece è morto ma, come potrete vedere anche sulle pagine social della serie tv, sono davvero pochissime le informazioni. Tra le ultime immagini postate sia su Instagram che su Fb, ci sono i video delle scene finali della prima stagione, con l’incidente, la nascita della piccola Luca. E poi anche il dolcissimo frame della proposta di matrimonio e ancora la pace fatta tra Bloom e la dottoressa Sharpe…E dopo: che cosa succederà? La bambina di Max, la piccola Luna, sembra stare bene, e lo stesso vale per lui. Che cosa succederà invece a Lauren? E la dottoressa Sharpe che tra l’altro, non si è mai vista dopo il rovesciamento dell’ambulanza, che fine farà?

Cerchiamo di vedere quelle che sono le ultime news in arrivo dagli Stati Uniti in merito alla seconda stagione della serie.

NEW AMSTERDAM 2: CHI E’ MORTO NELL’INCIDENTE STRADALE DELLE DUE AMBULANZE?

Come vi abbiamo detto in precedenza, si sa ancora pochissimi in merito alla seconda stagione di New Amsterdam che, è stata confermata dall’emittente ma che al momento non è arrivata alla fese del set con le prime riprese.

“Siamo entusiasti di constatare che il pubblico abbia accolto a braccia aperte il dottor Max Goodwin e tutti i personaggi che rendono New Amsterdam una serie medical così avvincente” hanno dichiarato in una nota congiunta Lisa Katz e Tracey Pakosta, co-presidenti dello scripted programming per NBC Entertainment. “Congratulazioni a David Schulner [il creatore ndr], Peter Horton [produttore esecutivo, ndr], i nostri autori e i nostri incredibili cast e crew che hanno dato vita a queste storie”. E poi è arrivata la conferma della seconda stagione. Ma cosa succederà in New Amsterdam 2?

A quanto pare, stando almeno a quello che si legge sui siti americani che si occupano di serie tv, nella seconda stagione, non ci saranno alcuni dei protagonisti che abbiamo tanto amato. E pare che uno degli addii sarà quello della moglie di Max: non ce la farà a sopravvivere nell’incidente? Secondo altri media, a dare l’addio alla serie invece sarà proprio il dottor Goodwin che sarà sostituito da un altro protagonista. Le notizie sono davvero tante ma nessuna di questa è ufficiale, lo ricordiamo.

Pare che i produttori al momento abbiano solo detto che qualcuno morirà in questo tragico incidente ma non sanno ancora chi. Secondo quanto leggiamo sui media americani, al momento neppure gli stessi attori protagonisti di New Amsterdam sanno che cosa ne sarà di loro, visto che non hanno ricevuto il nuovo contratto e quindi la sceneggiatura. Il mistero sarà rivelato a fine luglio quando inizieranno le riprese di New Amsterdam 2 e potremo quindi avere delle news ufficiali sia dai produttori che dagli stessi attori che di certo, sui social, diranno qualcosa!

E’ chiaro che questa seconda stagione di New Amsterdam riprenderà dall’incidente o almeno ci farà capire cosa sia successo ma davvero, non sappiamo nulla di quello che accadrà! Appuntamento quindi alle prossime anticipazioni.