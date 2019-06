New Amsterdam finale choc per l’ultima puntata: chi sopravviverà all’incidente?

E chi avrebbe mai immaginato un finale così poco prevedibile per New Amsterdam? Chi ha scritto la sceneggiatura si è davvero molto impegnato per lasciarci con la tachicardia nel vedere questa ultima puntata! E’ successo davvero di tutto e negli ultimi minuti della puntata finale di questa prima stagione, i colpi di scena ci hanno travolto. Una bambina da far nascere, la vita di Georgia da salvare e poi il clamoroso crash che mai ci saremmo aspettati. Chi sopravviverà all’incidente delle due ambulanze? La vita si sa, è un attimo e il finale dell’ultima puntata di New Amsterdam lo ha dimostrato…Ma andiamo per gradi ripercorrendo i fatti e cercando anche di capire che cosa succederà dopo quello che abbiamo visto nella puntata in onda il 2 giugno 2019.

NEW AMSTERDAM ULTIMA PUNTATA: IL GRAN FINALE CON LA NASCITA DELLA PICCOLA LUCA

Max ha deciso di provare a fare dei cicli di chemio molto più forti per sconfiggere il tumore. Ma se da un lato ha iniziato a combattere contro il suo male in modo più convincente, dall’altro, il fatto di voler continuare a lavorare ha influito sul suo fisico. Helen quindi ha deciso di mandarlo a casa ed è lì che è successo quello che nessuno si aspettava. Georgia infatti si è sentita male e Max non era in grado di aiutarla. Ha chiamato i soccorsi o almeno ci ha provato ma per fortuna alla sua porta ha bussato Bloom. La dottoressa quindi ha subito preso la situazione in mano operando prima Georgia e poi facendo un incredibile parto cesareo. Nel frattempo Max si è messo in contatto con Helen che, a bordo di una ambulanza si è precipitata a casa sua. Miracolosamente la moglie di Max si è salvata…

NEW AMSTERDAM ULTIMA PUNTATA: IL DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, CHI SOPRAVVIVEVERA’ ?

Bloom si è sentita di nuovo fondamentale, di nuovo capace di fare quello che ha sempre amato. Max le ha quindi chiesto di andare in ambulanza insieme a loro in ospedale. E proprio pochi minuti dopo dalla partenza del mezzo, a pochi metri dall’entrata dell’ospedale, è successo quello che mai avremmo immaginato. Un’altra ambulanza è andata addosso a quella dove viaggiavano Max, sua figlia, sua moglie, Hellen e Bloom. In ospedale sono tutti sconvolti e corrono immediatamente in strada per dare il loro contributo.

Quello che abbiamo potuto vedere: Max e Luna si sono salvati. Lui che avrebbe dovuto morire per il tumore, potrebbe esser uno dei pochi a sopravvivere. Anche sua moglie viene portata in ospedale mentre Bloom giace sull’asfalto, non sappiamo se si salverà come nulla sappiamo di Hellen che potrebbe persino esser stata sbalzata fuori dal mezzo…

Che cosa succederà dopo? Lo scopriremo nella seconda stagione…

