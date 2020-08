Che Dio ci aiuti 6 spoiler: arriva Erasmo, potrebbe essere il figlio di suor Angela?

Sappiamo ancora pochissimo sulla sesta stagione di Che Dio ci aiuti ma siamo abituati ai grandi colpi di scena ed è per questo che leggendo, le poche anticipazioni sulla fiction di Rai 1, abbiamo provato a immaginare quello che potrebbe accadere. Come saprete ci saranno delle new entry nel cast, tra queste Erasmo Genzini che in Che Dio ci aiuti 6, vestirà i panni di un ragazzo molto tenebroso, pieno di tatuaggi che turberà la casta Virginia ) in crisi con Nico a causa del ritorno di Monica in convento). Le vicende dei protagonisti di Che Dio ci aiuti 6, si sposteranno ad Assisi, dove appunto Suor Angela trova perchè ha un segreto che ha a che fare con il suo passato. Ed è per questo che ci chiediamo: è possibile che la suora, prima di diventare suora, prima di entrare in carcere, avesse avuto un bambino? E’ possibile che quel bambino sia Erasmo, oggi un giovane ribelle dal passato misterioso? E’ possibile davvero immaginare che suor Angela per lungo tempo abbia rinunciato al suo bambino per poi decidere, dopo tutto quello che è successo nella quinta stagione, che ben ricorderete, di conoscere il figlio nato tanti anni prima?

Ha sempre dato tanti consigli anche a Nico in merito al suo bambino, proprio lei che ha sempre cercato di spiegare a tutti cosa fosse meglio fare, anche ad Azzurra che forse ha qualcosa in comune con la suora, avendo avuto un figlio da adolescente…

CHE DIO CI AIUTI 6 SPOILER E ANTICIPAZIONI: SUOR ANGELA HA UN FIGLIO?

Nelle anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 6, date dall’ufficio stampa Rai si legge:

Ginevra, colta dalla gelosia, si avvicina a Erasmo, venticinque anni, parecchi tatuaggi e la faccia di chi pensa di non avere niente da perdere perché niente ha mai avuto. Un mezzo delinquente, attaccabrighe e cinico, ma con il cuore di un bambino, arrivato ad Assisi in cerca di risposte alle tante domande sul suo passato. Un cuore che suor Angela ancora non sa essere vicino al suo. Tanto vicino.

Da queste anticipazioni sembrerebbe evidente che Suor Angela in qualche modo sia legata a Erasmo anche se potrebbe non saperlo. Se non fosse suo figlio potrebbe essere comunque un suo parente, una persona a lei cara, una persona con la quale ha comunque un legame di sangue. A meno che non ci sia anche altro di mezzo. E visto che c’entra il cuore…Tutto potrebbe essere!

Le nostre sono solo ipotesi, non ci resta che attendere questa sesta stagione di Che Dio ci aiuti per scoprire tutti i dettagli!