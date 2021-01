Che Dio ci aiuti 6 torna domenica con la seconda puntata: Suor Angela è la zia di Erasmo?

Prima ancora che la sesta stagione di Che Dio ci aiuti andasse in onda, abbiamo iniziato a chiederci se il bel ragazzo arrivato da poco ad Assisi, potesse essere in qualche modo legato al passato di suor Angela. Adesso è chiarissimo che Erasmo sarà protagonista di Che Dio ci aiuti 6 e che in qualche modo faccia parte della famiglia di Lorenza! Abbiamo prima pensato che potesse essere il figlio di Suor Angela, ma è davvero difficile che lei abbia rimosso una parte così importante della sua vita. E se invece Erasmo fosse il nipote di Suor Angela? Ve ne parliamo nelle anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6 che andrà in onda eccezionalmente di domenica, con un doppio appuntamento quindi questa settimana. Che Dio ci aiuti 6 torna il 10 gennaio 2021 con i due nuovi episodi e il ritorno in scena della sorella di Suor Angela…Che cosa succederà ad Assisi?

Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi, ricordandovi che si andrà in onda di domenica!

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: la trama della seconda puntata 10 gennaio 2021

Episodio 6×03 Amore o dipendenza?: Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto, Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Per questo motivo si allea con Azzurra e Monica, cercando di essere come loro…Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo.

Episodio 6×04 Fuori Posto: Ginevra ed Erasmo cercano entrambi lavoro: inizia così una strana competizione tra l’ex-novizia e l’ex-galeotto! Mentre Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze, Monica torna al lavoro e scopre un nuovo lato di sé. Azzurra ce la mette tutta con Penny e Suor Angela, intanto, potrebbe ricevere informazioni sul suo passato. Che ruolo ha avuto Elisa nella vita di Suor Angela? I ricordi della catenina e di quel bambino appena nato, potrebbero avere a che fare con sua sorella? Potrebbe essere lei la mamma di Erasmo?

Nel frattempo al convento arriva la nuova barista che sembra subito colpire il collega di Azzurra…Sta per nascere una nuova coppia che diventerà presto protagonista di Che Dio ci aiuti 6?

Appuntamento a domenica per scoprirlo…Non dimenticate il doppio appuntamento questa settimana con la fiction di Rai 1.