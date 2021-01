Lupin Seconda parte: quando esce? La risposta di Netflix

Grande successo su Netflix in queste settimane, per la serie Lupin ma anche un grande punto interrogativo: la prima stagione infatti si chiude senza un finale…Una piccola delusione per i fan della serie che hanno seguito le avventure di Assane e la sua ricerca della verità…In effetti la prima stagione si chiude davvero con un grande punto interrogativo: chi ha rapito il figlio di Assane? E che cosa farà il poliziotto dopo aver scoperto che è davvero lui l’uomo che ha rubato la collana e ha anche rapito il commissario di polizia? Tutto questo lo scopriremo nella seconda parte di Lupin, con i nuovi episodi che torneranno presto in piattaforma. Ma quando? La risposta in merito alla data di distribuzione della seconda parte di Lupin, arriva direttamente da Netflix che pochi minuti fa ha annunciato quelle che saranno le tempistiche.

Una notizia che però non ha fatto tantissimo piacere ai tanti spettatori che hanno visto la prima parte di Lupin, che si aspettavano di vedere prima i nuovi episodi. C’è da dire che il periodo per le lavorazioni delle serie non è dei più semplici e forse anche per questo motivo, ci sarà da aspettare un po’!

Lupin la seconda parte annunciata da Netflix: la data

Assane non perde il vizio di giocare con le lettere. E con i nostri sentimenti. Quanto manca all’estate??? LUPIN parte 2, in arrivo.

L’estate inizia il 21 giugno per cui ogni giorno potrebbe essere buono. Ma mancano davvero tanti mesi all’estate, e gli appassionati si aspettavano che potesse arrivare prima. Ci si aspettava infatti che dopo i primi 5 episodi, si potesse avere prima anche il finale, almeno delle prime avventure di Assane.

Per chi non lo sapesse ancora, la prima stagione di Lupin si svolte in 5 episodi divisi su due linee temporali diverse. Conosciamo il quattordicenne Assane Diop che vede la sua vita completamente stravolta dopo la morte del padre, condannato per un crimine che non ha commesso, fatto che lo porta a covare un’irrefrenabile voglia vendicarsi ma anche di cercare la verità sul furto del quale era stato accusato. E così l’Assane maturo che ha un figlio grande e una ex, cresce nel mito di Lupin con un solo obiettivo: vendicarsi. E tutta la sua rabbia va verso la ricca famiglia che l’ha accusato, la famiglia Pellegrinì. Venticinque anni dopo Assane, che intanto si mantiene commettendo piccoli furti, decide di portarla a compimento traendo ispirazione dal romanzo Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, regalatogli a suo tempo dal padre..

I primi 5 episodi però si chiudono con il rapimento del figlio di Assane, proprio nel giorno del suo compleanno. Diop ha pestato i piedi a gente importante che adesso vuole metterlo a tacere…

Intanto con un video speciale, l’attore Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop

Lupin 2 esce in estate: le prime anticipazioni

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10). Cinque nuovi episodi quindi per la seconda parte.

La serie è prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).