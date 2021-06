Grand Hotel su Canale 5: il riassunto del secondo episodio ( La lettera anonima)

Non tutti probabilmente ce l’hanno fatta a vedere il secondo episodio di Grand Hotel in onda il 9 giugno 2021 dopo le 23 su Canale 5. Mediaset infatti ha deciso di mandare in onda ben due episodi della serie spagnola a serata e questo significa che si saluta il pubblico quasi intorno all’una di notte. Una scelta che ci lascia parecchio basiti ma si sa, in quel di Canale 5 tutto può succedere. Per chi si fosse quindi perso il finale del secondo episodio di Grand Hotel arriva il nostro riassunto, cercheremo di spiegarvi tutto quello che è successo nella seconda parte della serata…

Come avrete capito nella trama centrale si parla della scomparsa di Cristina, suo fratello Julio inizia a credere che sia stata uccisa. Ma intorno a questo mistero ruotano anche altri intrighi che potrebbero essere presto rivelati. Al Grand Hotel tra l’altro, c’è un oscuro segreto tutto da rivelare. Julio troverà la verità e come arriverà a capire perchè sua sorella è scomparsa misteriosamente?

Grand Hotel su Canale 5: il riassunto del secondo episodio dal titolo “La lettera anonima”

Julio, mentre cerca di riscaldare dell’acqua dopo la caduta di Sofia, trova in un fornello della cucina gli abiti insanguinati di sua sorella. Li mostra ad Alicia, che nota, sulla gonna, delle macchie lasciate probabilmente dalle alghe dello stagno. La ragazza si offre di aiutarlo, nonostante sia molto preoccupata per quello che è successo a sua sorella. I due si recano sul posto, e Julio trova, proprio nello stagno, un bottone dorato. Alicia lo riconosce: e’ un bottone appartenente alle divise dei camerieri. Julio nota che dalla divisa di Andres manca un bottone, ma scopre che la divisa, prima, era di Pascual, e prova a fargli delle domande per capire se possa essere coinvolto nell’omicidio di Cristina. Belen va da Diego e gli comunica di essere incinta. Lui le propone di abortire, ma lei rifiuta. La ragazza però rivela un segreto che al momento nessuno sembra conoscere: il fidanzato di Alicia potrebbe aver avuto una relazione anche con Cristina che non a caso, era diventata responsabile del piano…Diego allora fa in modo che venga licenziata. Belen si sfoga con Andres, e il giovane, per aiutarla, racconta a sua madre di essere il padre del bambino, pregandola di far riassumere Belen. In realtà Andres è solo caduto nella trappola della giovane che lo sta incastrando, se così possiamo dire…Sofia, in seguito alla caduta dalle scale, perde il bambino, ma Donna Teresa, ricattando il medico, fa credere che la gravidanza proceda senza problemi. La donna infatti ha paura che sua figlia possa essere ripudiata, non potendo dare un erede a suo marito. Non solo. Donna Teresa scopre che Belen è incinta e inizia a credere che il bambino possa essere utile…Si farà una sorta di scambio? Belen accetterà questa proposta? Alicia cerca qualcosa nell’ufficio di Diego e trova una lettera. Un biglietto in cui viene minacciato: deve pagare una cifra importante altrimenti la persona che lo minaccia dirà che cosa è successo a Cristina. Ma che cosa ha a che fare lui con la scomparsa della sorella di Julio? Diego le dice che quel biglietto non è suo e che si tratta di una lettera ricevuta da un ospite dell’Hotel che qualcuno sta minacciando…

Vi ricordiamo che le puntate di Grand Hotel sono 10 in totale, se ci sarà ancora questa suddivisione saranno quindi 5 le sarete in compagnia della serie spagnola. Appuntamento a mercoledì prossimo!