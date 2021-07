Nero a metà 3 nel 2022 su Rai 1: le prime anticipazioni e la trama

Nella prossima stagione televisiva di Rai 1 ci sarà spazio anche per la terza stagione di Nero a metà che dovrebbe andare in onda nel 2022. Carlo Amendola torna quindi a vestire i panni del protagonista, il commissario Carlo Guerrieri. Anche in questa terza stagione di Nero a metà lo ritroveremo al fianco di Miguel Gobbo Diaz nei panni di Malik Soprani. Nell’arco dell’intera serie si snoda anche una linea di detection che riguarda la scomparsa di Clara, ex moglie di Guerrieri e madre di Alba. Arrivata a Roma per saldare il conto con la giustizia, non appena ottiene gli arresti domiciliari Clara fa perdere le sue tracce. Carlo è convinto che sia scappata, Alba che sia stata rapita.

Una fiction che piace al pubblico di Rai 1 e che tornerà quindi nel 2022 con nuove indagini e una nuova storia tutta da vivere. Non ci resta che scoprire qualcosa in più con le prime anticipazioni relative alla trama di Nero a Metà 3, eccole per voi.

Nero a metà 3 arriva su Rai 1 nel 2022: le prime anticipazioni sulla trama

Carlo Guerrieri è a capo del commissariato Monti. Al suo fianco, Malik Soprani, con il quale ha finalmente un rapporto di fiducia, Cinzia Repola, incinta del secondo figlio e colonna dell’investigativa, e Marco Cantabella, suo marito, che si divide tra la piccola Emma, il concorso da ispettore e l’insolito ruolo da infiltrato. Mario Muzo, invece, dopo la tragica perdita della moglie, ha deciso di lasciare la Polizia e viene sostituito da Lorenzo Bragadin, un solitario ed esperto

informatico che arriva dal nord. I casi su cui la squadra indaga col supporto dell’Istituto di Medicina Legale ovvero della Di Castro e di Alba, l’anatomopatologa figlia di Guerrieri, continuano a raccontarci da vicino le tante anime della Roma di oggi, i pregiudizi e le identità plurali che la cronaca ci testimonia ogni giorno.

Sul fronte della vita privata, ritroviamo Carlo solo: ha deciso di prendersi un periodo sabbatico dai sentimenti. Ma a

metterlo alla prova arriva Giulia Trevi, una collega della Narcotici, tanto irritante quanto bella, e anche Cristina si riaffaccia nella sua vita. Malik, invece, convive con Monica e ha chiesto l’affido del piccolo Alex, ma i suoi pensieri tornano spesso ad Alba che ha finalmente capito di amarlo ancora e proprio per questo è disposta a restare un passo indietro per non comprometterne la felicità. Solo il tempo dirà se riusciranno a stare lontani…

Nero a metà 3 nel 2022 su Rai 1

Scritto da Donatella Diamanti (head writer), Michela Straniero, Laura Grimaldi, Roberto Jannone, Silvia Napolitano



Cast-Con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini,

Giorgia Salari, con la partecipazione di Angela Finocchiaro e con Caterina Guzzanti

Regia di Claudio Amendola, Enrico Rosati

Una coproduzione Rai Fiction-Cattleya, prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Claudia Aloisi

Serie in 6 serate – Poliziesco