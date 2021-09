Brave and Beautiful finisce, la serie sospesa: cosa succederà negli ultimi episodi?

Cambia la programmazione di Canale 5 da lunedì 13 settembre con il ritorno di Uomini e Donne e poi con l’arrivo del day time del Grande Fratello VIP 6. Non c’è quindi più spazio per la soap turca Brave and Beautiful che, nonostante stesse facendo comunque buoni ascolti è stata sospesa e dovrebbe tornare in onda solo nella prossima estate. I fan della serie sono curiosissimi di sapere che cosa succederà negli episodi finali della serie, non ancora in onda in Italia. E allora per i più curiosi non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano proprio cosa succederà nei prossimi episodi di Brave and Beautiful. Pronti per le anticipazioni?

Brave and Beautiful anticipazioni: cosa succederà negli episodi finali della serie turca?

Iniziamo dalla story line che riguarda i due protagonisti della serie: Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). I due si amano, come ormai i fan della serie hanno capito, ma le vicende della vita li porteranno a prendere decisioni diverse. E infatti molto presto i due decideranno di mettere fine al loro matrimonio, divorziando. Come abbiamo visto proprio nella puntata in onda il 10 settembre i due hanno ripensato a tutti i momenti trascorsi insieme ma alla fine hanno deciso di divorziare. I due protagonisti della serie non dimenticano a mettere un punto con il passato. Infatti Sühan deciderà di non dare al padre Tahsin (Tamer Levent) il beneficio del dubbio soprattutto quando Adalet (Nihan Büyükağaç) si costituirà per gli omicidi del direttore dell’orfanotrofio e di Hasan (Ali Pinar), screditando di fatto ogni accusa di Cesur. Ma ben presto ci sarà un clamoroso colpo di scena. La nostra protagonista infatti, si renderà conto di non stare molto bene e indagando su quali potrebbero essere le cause, scoprirà di essere incinta.

Spronata da Şirin (Irmak Örnek), la Korludağ penserà di raccontare la verità all’ex marito. Non lo farà però. La donna infatti scoprirà ben presto degli inganni che sono stati orditi dal suo ex; scoprirà che, attraverso il ricatto, lui ha costretto Tahsin a cedergli tutte le azioni dell’azienda. Sühan stanca delle bugie che le sono state dette, prende una decisione molto forte. Quando infatti il suo ex le chiederà spiegazioni, dopo aver appreso per vie traverse che è incinta, deciderà di aggiungere una menzogna a quelle che sono state da sempre raccontate. E per questo gli dirà di avere abortito.

Passando invece alle vicende degli altri protagonisti, vi segnaliamo la storia di Cahide (Sezin Akbaşoğulları). Da non perdere i suoi movimenti, soprattutto dall’istante in cui Korhan scoprirà che si è accordata con Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) per inscenare una gravidanza e crescere il bambino della donna facendolo passare per suo. E chiudiamo con lo psicopatico Riza Soyözlü (Yiğit Özşener). L’uomo uscirà di prigione dopo che la sorella Adalet si prenderà la responsabilità dei crimini commessi 30 anni prima. Adalet però non sa che è stato l’ex carcerato a creare la trappola in cui ha perso la vita la madre Fügen (Tilbe Saran); Cesur ospiterà Riza nella sua tenuta e ignorerà che l’uomo ha un complice segreto: Salih Turhan (Okday Korunan), il braccio destro di Tahsin.

Mediaset non ha ancora annunciato ufficialmente quando andranno in onda le nuove puntate di Brave and Beautiful ma visto quello che è successo con le altre soap andate in onda in estate, è facile pensare che si tornerà in onda a giugno o forse a luglio 2020. Vi terremo comunque aggiornati con le ultime notizie sulla serie turca.