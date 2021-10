Un milione di piccole cose: Eddy come sta dopo l’incidente? Anticipazioni terza stagione

Come vi abbiamo già anticipato in un altro articolo dedicato alla serie, da oggi, 25 ottobre 2021, Un milione di piccole cose non andrà più in onda su Rai 2. Non si tratta di uno stop momentaneo ma di una decisione che non cambierà. Un milione di piccole cose è stata sospesa ma andrà in onda comunque in Italia con la sua terza stagione su un altro canale. Sarà possibile seguire la terza stagione di Un milione di piccole cose su Rai Premium. E per i più curiosi, abbiamo cercato di mettere insieme i pezzi, per raccontarvi quello che vedremo nella terza stagione di A million little things. Saranno 18 gli episodi di questa terza stagione già in onda in America ( per cui se amate la lingua inglese e non avete problemi con l’americano, potrete seguire gli episodi in streaming su diverse piattaforme). Per l’italiano, bisognerà attendere novembre, quando Un milione di piccole cose tornerà appunto in onda, ma su RaiPremium. Tornando invece alle anticipazioni…Avevamo lasciato Eddy con il cellulare in mano e tanta voglia di bere un bicchiere di liquore. Ma per fortuna il papà di Theo alla fine ha deciso di non farlo, nonostante i suoi tormenti per la storia di Alex. Eddy è convinto di aver in qualche modo contribuito alla morte di quella che all’epoca era la sua fidanzata ma non ricorda nulla, a causa dell’alcol e della droga. E in qualche modo l’alcol è anche la causa del suo bruttissimo incidente. Se non fosse entrato nel bar, non sarebbe stato investito dalla macchina. Che cosa succederà a Eddy dopo questo incidente, come sta? Rischia grosso o si tratta di un incidente che non avrà nessuna conseguenza? Ve ne parliamo nelle anticipazioni per la terza stagione della serie.

Dove e quando vedere Un milione di piccole cose in Italiano

Un milione di piccole cose anticipazioni terza stagione: come sta Eddy dopo l’incidente?

Nel primo episodio vedremo Katherine insieme a tutti gli amici stare accanto a Eddy che purtroppo se l’è vista davvero brutta. Al momento l’avvocatessa non sa nulla di quello che suo marito stava facendo e dei motivi per i quali è così tormentato. Ora però ha solo bisogno del sostegno delle persone a lei care anche se non è facile. Regina e Rome sono stravolti dopo la mancata adozione. Avevano costruito la loro vita in funzione di questa adozione, stravolgendo tutti i piani. Regina colpevolizza suo marito, Rome si sente stressato e demoralizzato per tutto quello che è stato e non riescono a essere vicini a Eddy come vorrebbero. E anche Maggie che avrebbe forse potuto aiutare Katherine adesso non c’è. La psicologa ha iniziato la sua nuova vita in Inghilterra anche se sente ancora la mancanza di Gary che invece, si sta concentrando sula sua nuova storia con la speranza che vada tutto per il verso giusto…Per Theo vedere il papà in ospedale in quelle condizioni non è facile ma il bambino ha già dimostrato di essere un piccolo ometto e continua a stare al fianco della sua mamma. Ben presto Katherine si renderà conto che suo marito deve fare ancora i conti con i demoni del passato e deciderà di indagare sulla morte di Alex, capendo che c’è un collegamento con quello che è successo a Eddy…

