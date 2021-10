Un milione di piccole cose lascia Rai 2: trasloca su un altro canale

Ve lo abbiamo detto dopo la messa in onda delle prime puntate: Rai 2 ha sbagliato e anche di grosso, con Un milione di piccole cose. La serie tv avrebbe meritato la prima serata, è un piccolo gioiellino, capace di conquistare sia il pubblico giovane che quello meno giovane. Ma con l’orario scelto per la messa in onda, la rete si è praticamente suicidata, condannando Un milione di piccole cose ad ascolti davvero molto bassi, in una fascia comunque difficilissima. Ed è per questo che Rai 2, una rete allo sbando in ogni fascia oraria ( basterebbe solo pensare a quello che succede con Detto Fatto, che va in onda a giorni alterni, a durata alterna per mandare in onda i question time, una scelta più che discutibile), ha preso la sua decisione. Da oggi, 25 ottobre 2021, Un milione di piccole cose non andrà più in onda. I trecentomila spettatori che stavano seguendo la serie su Rai 2 quindi, oggi si ritroveranno con questa amara sorpresa. Anche perchè tra le altre cose, venerdì l’ultimo episodio in onda, si era chiuso con un clamoroso colpo di scena. Eddy, uno dei protagonisti della serie, era stato investito all’uscita di un bar mentre era al telefono con sua moglie. E molti spettatori avrebbero voluto vedere nella puntata di oggi, di Un milione di piccole cose, che cosa ne sarebbe stato di lui. Nulla da fare, visto che Rai 2 ha sospeso la serie.

C’è però una buona notizia, per chi vorrà vedere i nuovi episodio di Un milione di piccole cose. La cancellazione infatti, riguarda solo Rai 2. La serie resta in onda su un altro canale Rai. Vediamo i dettagli.

Un milione di piccole cose non va in onda oggi: dove la rivedremo

Ricapitolando quindi, oggi 25 ottobre 2021, la serie non andrà in onda ma ci sono buone notizie per i fan che si stavano appassionando alle vicende di tutti i protagonisti. Un milione di Piccole Cose – A Million Little Things proseguirà su Rai Premium con la terza stagione in prima visione dal 4 novembre al pomeriggio (15:55 circa) nello spazio in cui finora erano in onda le repliche degli episodi di Rai 2. Una collocazione ben diversa che però non è da buttare, considerato anche il fatto che poi sarà possibile rivedere gli episodi su RaiPlay. Tra l’altro al momento, non è possibile vedere da nessuna parte, su nessuna altra piattaforma streaming la serie ( è possibile farlo a pagamento su Amazon Prime in lingua originale). Per cui bisognerà attendere oppure vedere gli episodi in lingua originale o leggere gli spoiler e le anticipazioni in inglese, visto che la terza stagione è già andata in onda negli Usa.

Al posto di Un milione di piccole cose andrà in onda più classico Blue Bloods per ricreare quelle due ore di serie tv poliziesche-crime che portano al Tg2 delle 20:30. L’esperimento della rete, si può considerare fallito. Ma è tutto il palinsesto di rai 2 che fa acqua da ogni dove, pensiamo anche a quello che succede al mattino o in prima serata al programma Vorrei essere un mago. La stagione iniziata da un mese e mezzo, al momento, è un vero e proprio disastro.

