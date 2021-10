Fino all’ultimo battito 2 ci sarà? Il cast presto sul set: parola di Rosa Patruno

Negli ultimi anni, le fiction dirette da Cinzia TH Torrini andate in onda su Rai 1 non hanno avuto un sequel, pensiamo a Sorelle ad esempio, o ad altre fiction di successo che sono andate in onda in prime time. E pensavamo potesse essere lo stesso per Fino all’ultimo battito, la fiction con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Ma è stata proprio la conduttrice di Detto Fatto a rivelare che la seconda stagione di Fino all’ultimo battito si farà. Quando gli attori di una fiction di successo vengono intervistati, si chiede sempre loro se sarà possibile pensare a una seconda stagione . E la stessa domanda, ancora prima che la fiction chiudesse i battenti, è stata fatta anche a Bianca Guaccero che da TvMia, ha risposto senza esitazioni dicendo che tutto il cast di Fino all’ultimo battito è pronto per tornare sul set, per una seconda stagione.

Gli ascolti della fiction non sono stati tra i migliori anche se nel corso delle settimane, complice anche la concorrenza inesistente di Mediaset, la media dei 4 milioni di spettatori, è stata facilmente portata a casa. In tutta onestà va anche detto che su Rai 1 si sono visti prodotti migliori di Fino all’ultimo battito che ha peccato in molto tratti della narrazione di superficialità, con tanto racconto anche molto surreale e inverosimile. Cose che su Rai 1 si vedono sempre meno, ma è anche chiaro che non tutte le fiction possono essere dello stesso livello. I fan della serie comunque, si sono affezionati a tutti i protagonisti e dopo l’ultima puntata in onda ieri, vorrebbero sapere come va a finire la vicenda di Patruno. Se infatti nell’ultima puntata di Fino all’ultimo battito c’è stato un finale che ha chiuso la stagione, molte altre cose potrebbero succedere in una eventuale seconda serie.

Fino all’ultimo battito 2 ci sarà? Le parole di Bianca Guaccero

Come detto in precedenza, è stata proprio Bianca Guaccero che nella serie veste i panni di Rosa Patruno, a rivelare che la seconda stagione è in lavorazione. Lo ha fatto in una intervista per TvMia, spiegando: “Ho amato Rosa fin dalla prima volta in cui ho letto il copione. E ho già una notizia: la serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le nuove puntate della seconda stagione. Nei prossimi mesi, quindi, sarò ancora sul set della fiction. Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi”.

E nella seconda stagione di Fino all’ultimo battito di cose ne potrebbero succedere! Si potrebbe sviluppare la storia d’amore tra Mino e Anna che tanto è piaciuta al pubblico, e poi potrebbero esserci nuovi risvolti per Diego e per la sua famiglia. Ma soprattutto ci sarebbe la caccia al boss: sarà davvero così facile prendere Cosimo Patruno? Non ci resta che aspettare la conferma ufficiale, che per il momento, in merito alla seconda stagione di Fino all’ultimo battito, non è ancora arrivata.

Fanno ben sperare però anche le parole di Andrea Valagussa, che insieme a Fabrizia Midulla, Maura Nuccetelli, Elisa Zagaria e Nicola Salerno ha curato il soggetto e la sceneggiatura di Fino all’ultimo battito. Sui social, parlando di una possibile seconda stagione della serie, aveva commentato: “E se ci rivedessimo tra un anno?“. Al momento quindi, come detto in precedenza, manca solo la conferma ufficiale di Rai Fiction ed Eliseo Multimedia, produttori della prima stagione.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".