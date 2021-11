Che momento d’oro per Giuseppe Zeno: dopo le fiction Mediaset c’è Blanca

Purtroppo non abbiamo avuto modo di ascoltare ieri una chiacchierata tra Giuseppe Zeno e Mara Venier. Quando l’attore è infatti arrivato nello studio di Domenica IN per parlare di Blanca, la serie in onda da stasera su Rai 1 di cui sarà protagonista, Mara non ce la faceva più a stare in diretta dopo la caduta nel dietro le quinte del programma. Non c’è stato quindi modo di ascoltare direttamente da Giuseppe Zeno quello che dobbiamo aspettarci da questo nuovo ruolo ma possiamo immaginare, che sarà un’altra grande interpretazione. L’attore vive un momento davvero magico, in questo autunno lo abbiamo visto già in due fiction Mediaset, due fiction su cui la rete ha puntato moltissimo. E’ stato il co-protagonista di Luce dei tuoi occhi, la serie con Anna Valle in cui interpretava un professore di matematica e fisica. E lo stiamo ancora vedendo su Canale 5 ( mercoledì ultima puntata di Storia di una famiglia per bene) in un ruolo totalmente diverso. Veste infatti i panni di un padre di famiglia, burbero e violento, ma anche molto onesto e legato a sua figlia, nella fiction tratta dal romanzo Storia di una famiglia per bene. E da stasera lo vedremo su Rai 1 in un altro ruolo ancora nuovo, diverso dal solito. In realtà Giuseppe Zeno in tv, come al cinema e in teatro, di personaggi molto diversi tra loro ne ha interpretati. Qualche anno fa, viste anche le sue origini meridionali e l’accento del su, era spesso impegnato in ruoli da cattivone, spesso dalla parte della mafia, come è successo in Squadra antimafia, nella serie Il clan dei camorristi o Le mani dentro la città.

Poi invece abbiamo imparato a conoscerlo in modo totalmente diverso, come protagonista de Il Paradiso delle signore, quando la serie era in prima serata, al fianco di una dolcissima Giusy Buscemi, che gli aveva fatto perdere la testa. Imprenditore del nord, ma con il cuore d’oro, si era lasciato conquistare dalla bella Teresa e la storia d’amore raccontata nella serie di Rai 1 aveva davvero conquistato molti spettatori che ancora lo amano per quel personaggio. Una carriera che non si è più fermata quella di Giuseppe Zeno protagonista di altre grandissime fiction come Mentre ero via, Scomparsa, Tutto può succedere. E di recente, altro grandissimo ruolo, altrettanto amato dal pubblico di Rai 1, quello di un ginecologo napoletano che ha cercato di conquistare il cuore di Mina Settembre ( la seconda stagione è in lavorazione). Insomma davvero un periodo d’oro per l’attore che questa volta, interpreterà il ruolo di un “buono”. In Blanca infatti, sarà l’ispettore Liguori.

In attesa di vederlo da questa sera, ne nuovo ruolo che interpreterà, possiamo parlare della serie più recente che lo vedrà impegnato ancora per un’altra puntata. In Storia di una famiglia per bene, una fiction debole dal punto di vista della trama e della narrazione, Giuseppe Zeno e Simona Cavallari con una intesa strepitosa ( sono i migliori attori del cast senza nessun dubbio) hanno realmente salvato un prodotto che senza di loro, permetteteci di dirlo, non avrebbe meritato la sufficienza.

Giuseppe Zeno è l’ispettore Liguori in Blanca

Questa sera, andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della serie Blanca, una nuova produzione che vedrà Giuseppe Zeno al fianco della bravissima Maria Chiara Giannetta, che veste appunto i panni di Blanca. E’ una ragazza non vedente che ha però un grande istinto e un dono speciale. Il primo a restare affascinato da Blanca è l’ispettore Liguori. Figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli, anche per via del suo passato turbolento, ha un profondo senso di giustizia e sul lavoro non si risparmia mai. Nel privato, invece, si sottrae alle relazioni stabili: fa girare la testa alle donne, ma nessuna lo coinvolge sul serio. Blanca però non è come tutte le altre e l’ispettore si ritroverà a fare i conti con una donna capace di fargli perdere la testa per davvero.

L’appuntamento con la prima puntata di Blanca è quindi per questa sera. Sarà un altro grande successo per Giuseppe Zeno che torna su Rai 1 dopo i numeri incredibili incassati da Mina Settembre? Staremo a vedere!

