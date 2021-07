Dopo il grandissimo successo di questa stagione televisiva alla sua prima stagione, torna nel 2022 Mina Settembre, l’assistente sociale napoletana dalle mille risorse, per riproporre il mix di ironia ed emozioni che hanno fatto del suo debutto un grande successo televisivo. Serena Rossi sarà protagonista delle nuove puntate della fiction di Rai 1, ma che cosa succederà in questa seconda stagione di Mina Settembre? Alla fine della prima stagione Mina ha scoperto una verità che l’ha scossa nel profondo: Irene, la sua migliore amica, è stata l’amante di suo padre e il figlio di Irene, Gianluca, è il frutto di quella storia clandestina. Il ragazzo con il quale ha sempre avuto un feeling speciale è suo fratello e adesso bisogna ricominciare una nuova vita, con equilibri diversi rispetto a quelli del passato… “Zia Mina” infatti si trova all’improvviso ad avere un fratello. Anche la sua vita sentimentale vive più di un sussulto, anzi è a un bivio: non ha scelto né Claudio né Domenico…Cosa succederà quindi nella seconda stagione di Mina Settembre? Scopriamolo con le prime anticipazioni ufficiali su questo nuovo capitolo!

Mina Settembre la seconda stagione: trama e prime anticipazioni



Su Mina grava ancora un grosso punto interrogativo: Claudio o Domenico, o forse nessuno dei due? Quando li ritroviamo, pochi mesi dopo, Mina e Gianluca si sono presi una vacanza da tutto e tutti, per passare un po’ di tempo tra fratelli e schiarirsi le idee. Ma la notizia di un attentato che coinvolge Claudio sconvolge l’equilibrio di Mina che si ritrova di nuovo a domandarsi se l’ex marito sia o meno l’uomo della sua vita. O quello che sente è solo l’effetto di un grande spavento? Di sicuro i sentimenti per Domenico non si sono sopiti e così, in questo momento di grande confusione sentimentale e non, decide di rivolgersi a una professionista per sciogliere quella matassa di incertezze. Ma non nasconderà un segreto anche la sua psicoterapeuta?

Mina Settembre 2 in sei puntate su Rai 1 nel 2022

Da un’idea di Maurizio de GiovanniScritto da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano, Costanza Durante

Liberamente tratto dai racconti Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre di Maurizio de Giovanni, editi da Sellerio



CAST-Con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Rosalia Porcaro, Massimo Wertmuller, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy Del Giudice, Primo Reggiani e con la partecipazione straordinaria di Marina Confalone



Regia di Tiziana Aristarco

Una coproduzione Rai Fiction-Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano- Serie in 6 serate – Dramedy