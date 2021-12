Love is in the air, anticipazioni settimanali: scatta il bacio ma si avvicina la verità

Eda sembra essere ormai sempre più convinta di voler svelare la verità a Serkan ma le sue amiche non la pensano esattamente come lei… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della soap opera turca andranno in onda dal 20 al 24 dicembre 2021. La serie quindi non va in pausa nemmeno durante le feste natalizie ma addirittura terrà compagnia ai telespettatori anche il giorno della vigilia. L’orario della messa in onda sarà alle 16.55 circa, come al solito su Canale 5. Avrà però questa settimana una durata leggermente inferiore rispetto al solito. Infatti Pomeriggio 5 News nella sua versione nuova, andrà in onda dalle 17,25.

Love is in the air, le anticipazioni settimanali dal 20 al 24 dicembre 2021

A questo punto non ci resta altro che andare a scoprire che cosa succederà in queste nuove puntate di Love is in the air.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 20 dicembre 2021

Serkan litigherà con Eda. La discussione prenderà vita per via della gelosia ma sarà proprio così che si renderà conto che Eda non si è mai dimenticata di lui…

Love is in the air, anticipazioni martedì 21 dicembre 2021

Aydan e Ayfer cercheranno ancora di far stare lontani Eda e Serkan. Anche Burak e Deniz cercheranno di aiutare.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 22 dicembre 2021

Nonostante tutto, Eda e Serkan si avvicinano eccome. I ragazzi si lasceranno andare e finalmente si baceranno. Non è detto che non continueranno a litigare.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 23 dicembre 2021

Eda cercherà di capire in ogni modo se Serkan è pronto a scoprire la verità sulla figlia. Per questo inizierà ad indagare a fondo.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 24 dicembre 2021

Aydan chiederà a Pina di prendere i documenti che Eda ha nella sua borsa e che riguardano proprio Kiraz. Pina dovrà scattare delle fotografie. Proprio da qui Aydan scoprirà che Kiraz è sua nipote, la figlia di Serkan.

Aydan dirà tutto a suo figlio oppure sarà Eda a svelare finalmente la verità sulla bambina? Per scoprirlo dovremo aspettare le prossime puntate di Love is in the air in onda su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".