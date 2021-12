Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan geloso di Eda, colpa di Kiraz

Eda hanno ricominciato a lavorare insieme ma la storia di Kiraz di certo non può aiutare… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate andranno in onda dal 13 al 17 dicembre 2021. Vi ricordiamo che gli appuntamenti con la serie tv turca saranno su Canale 5 a partire dalle ore 16.55 circa. Inoltre salteranno ancora una volta gli appuntamenti del sabato e della domenica. Da lunedì prossimo, invece, la programmazione di Love is in the air potrebbe cambiare ulteriormente perché entreremo nelle feste natalizie. Dovrete continuare a seguirci per saperne di più. Quasi certamente Uomini e Donne si prenderà una pausa, e lo stesso dovrebbe succedere con Amici. La soap turca andrà in onda prima di Pomeriggio 5 news che arriva al posto della classica versione condotta da Barbara d’Urso ma vi daremo aggiornamenti a breve!

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 13 al 17 dicembre 2021

A questo punto non ci resta altro che scoprire che cosa accadrà ai protagonisti della soap turca in questa nuova settimana.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 13 dicembre 2021

Eda continuerà a pensare che dire la verità su Kiraz a Serkan sia la scelta migliore.

Love is in the air, anticipazioni martedì 14 dicembre 2021

Melek troverà la lettera di Eda prima che arrivi nelle mani di Serkan. Così deciderà di prenderla e di andare da Ayfer.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 15 dicembre 2021

Engin e Piril finiranno con il litigare per delle questioni di organizzazione. Per fortuna riusciranno a parlare, a confrontarsi e a trovare un punto di incontro.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 16 dicembre 2021

Serkan sarà in ufficio, luogo in cui deciderà di organizzare una cena e invitare Eda. L’architetto è sempre più intenzionato a fare dei passi in avanti con la Yldiz ma lei improvvisamente riceverà una telefonata. Serkan si ingelosirà ma al telefono è semplicemente la piccola Kiraz.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 17 dicembre 2021

Ayfer e Melek decideranno di parlare con Eda per dirle che forse dire tutto a Serkan è un errore…

Che cosa deciderà di fare Eda, continuerà per la sua strada e dirà finalmente la verità a Serkan? Lo scopriremo nelle nuove puntate di Love is in the air.

