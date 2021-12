Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan scoprirà che Kiraz è figlia sua?

Eda sta facendo davvero di tutto per tenere lontana Kiraz ma non è affatto semplice… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni di Love is in the air per la settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021. Le nuove puntate settimanali della seguitissima serie tv turca andranno come sempre in onda durante il pomeriggio di Canale 5. Ricordiamo che, come già accaduto durante la scorsa puntata, il sabato e la domenica Love is in the air non andrà in onda. Gli appuntamenti restano quelli dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16,55 circa.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 6 al 10 dicembre 2021

Non ci resta nient’altro che scoprire che cosa accadrà a Eda, Serkan e tutti i personaggi di Love is in the air in questa nuova settimana.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 6 dicembre 2021

Eda e Serkan saranno aiutati dai loro amici per ritrovare un nuovo equilibrio nonostante tutto. I ragazzi consiglieranno di staccarsi un po’.

Love is in the air, anticipazioni martedì 7 dicembre 2021

Serkan andrà da sua madre, sempre più incredulo dei comportamenti di Eda ma non sa che in casa c’è anche Kemal nascosto nel bagno.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 8 dicembre 2021

Eda, Melo e Ayfer all’hotel di Deniz cercheranno di tenere lontano Serkan ancora una volta e l’obiettivo sarò quello di far scoprire all’architetto che Kiraz è figlia sua. Serkan però si sentirà ancora molto preso da Eda e non riuscirà a stare lontano da lei, anzi si avvicinerà ancora di più.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 9 dicembre 2021

Eda ha un peso insostenibile e così deciderà di scrivere una lettera a Serkan in cui dirà tutta la verità sulla bambina perché il padre è proprio lui. Aydan, invece, scriverà una ulteriore lettera al Bolat per informare il figlio del rapporto con Kemal. Il problema è che la lettera finirà nelle mani di Melo, la ragazza avrebbe dovuto prendere la lettera di Eda e non quella della madre di Serkan.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 10 dicembre 2021

Eda e Serkan inizieranno a lavorare insieme e da soli, come era una volta.

Sarà proprio il momento giusto per dire tutta la verità a Serkan? Lo scopriremo solo con le nuove puntate di Love is in the air.

