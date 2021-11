Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan e Eda cinque anni dopo, lei ha una figlia

Puren sta cercando di ostacolare Eda e Serkan mentre loro sembrano essere molto presi dal film che stanno girando… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la nuova settimana che va dal 29 novembre al 3 dicembre 2021. Gli appassionati della serie tv turca dovranno fare molta attenzione perché sabato e domenica la soap non andrà in onda. Per questo weekend, quindi, salterà il consueto appuntamento. Vi terremo aggiornati per capire se Love is in the air tornerà presto in onda anche durante il fine settimana oppure no. Intanto vi diciamo che dal lunedì al venerdì si andrà in onda alle ore 16.55 circa.

Love is in the air, anticipazioni settimanali dal 29 novembre al 3 dicembre 2021

A questo punto non ci resta nient’altro che andare a scoprire che cosa succederà in questa nuove puntate di Love is in the air ai nostri amati protagonisti.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 29 novembre 2021

Puren ha ipnotizzato Eda per farle dimenticare Serkan ma non è detto che ci riuscirà anche perché la Yildiz sarà presa da tutt’altro. Eda scoprirà che Serkan ha un tumore al cervello.

Love is in the air, anticipazioni martedì 30 novembre 2021

Ci ritroveremo cinque anni dopo… Eda ha una figlia che si chiama Kiraz, vive a Sile e ha un impiego in un hotel. Serkan invece è ancora a Istanbul ed è riuscito a sconfiggere il tumore. Si ritroveranno casualmente.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 1 dicembre 2021

Aydan e Kemal si daranno ai festeggiamenti per l’inizio della loro convivenza. Aydan però scoprirà che il suo Serkan non sta andando in America e tutto per un malinteso e così deciderà di mandare via Kemal.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 2 dicembre 2021

Piril ed Engin avevano deciso di trascorrere un momento insieme pieno di romanticismo ma alla fine non riusciranno e la colpa sarà di Serkan e Eda. Serkan, infatti, litigherà con Eda e andrà da Engin a sfogarsi. La Yldiz invece chiederà una mano a Piril per non far avvicinare Serkan all’hotel dove lavora. Per altro la donna sarà davvero molto presa dall’estrema somiglianza che sua figlia ha con il papà.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 3 dicembre 2021

Serkan riuscirà ad andare all’hotel. Eda si rivolgerà a Melo per allontanare Kiraz da Ayfer ma accadrà l’esatto opposto. Tra Eda e Serkan continueranno ad esserci problemi.

Cosa accadrà adesso? Eda e Serkan riusciranno a ritrovarsi? E Kiraz? I telespettatori ne vorrebbero sapere sicuramente di più e potremo scoprire cosa succederà solo con le nuove puntate settimanali di Love is in the air.

