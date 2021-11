Love is in the air, anticipazioni settimanali: una nuova donna ostacola Eda da Serkan

Eda e Serkan sono tornati finalmente insieme ma qualcosa potrebbe ostacolare nuovamente il loro rapporto. Serkan ha fatto anche una terribile scoperta. Che cosa succederà adesso? Lo scopiamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda come sempre durante il pomeriggio di Canale 5. Gli appuntamenti nuovi saranno dal 22 al 27 novembre 2021. Come al solito, dal lunedì al venerdì si andrà in onda a partire dalle ore 16.55 mentre il sabato Eda e Serkan ci aspettano alle ore 15.55 circa.

Love is in the air, anticipazioni della settimana dal 22 al 27 novembre 2021

Non ci resta altro che andare a scoprire che cosa succederà in questa nuova settimana, per le nuove puntate di Love is in the air.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 22 novembre 2021

Eda e Serkan hanno preso un biglietto dalla borsa dei desideri. Dovranno fare finta di essere dei detective ed entrambi decideranno di giocare.

Love is in the air, anticipazioni martedì 23 novembre 2021

Nessuno riuscirà a contattare Eda e Serkan che sono rimasti isolati. Proprio per questo decideranno di andare a cercarli.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 24 novembre 2021

Eda e Serkan faranno gli attori in un film ma l’altra attrice dimostrerà immediatamente di avere un debole per il Bolat.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 25 novembre 2021

Engin e Piril vorrebbero avere una figlia femmina. Aydan invece cercherà di dare una seconda possibilità a Kemal. L’attrice, che si chiama Puren, nel mentre, cercherà di corteggiare Serkan.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 26 novembre 2021

Eda e Serkan torneranno in città ma dovranno dedicarsi alle prove per il film. Puren cercherà di avvicinarsi sempre di più al Bolat causando una grande gelosia ad Eda. Serkan scoprirà che le scene si gireranno all’Art Life e non la prenderà bene.

Love is in the air, anticipazioni sabato 27 novembre 2021

Puren deciderà di ipnotizzare Eda per farle dimenticare Serkan e lei farà finta di cascarci. Serkan non sarà felice di questo scherzo perché penserà che la ragazza abbia sofferto molto quando lui non si ricordava più di lei.

Che cosa succederà a questo punto? L’attrice metterà davvero i bastoni tra le ruote a Eda e Serkan? Non ci reta che guardare le nuove puntate di Love is in the air per scoprirlo.

