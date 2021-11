Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan ha un tumore ma non vuole dirlo a nessuno

Selin è incinta e aspetta un figlio da Serkan. Eda non ha preso per niente bene questa notizia e proprio per questo motivo ha deciso di rifiutare la proposta del Bolat, che ancora non sa nulla. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal 14 al 20 novembre 2021. Le puntate settimanali saranno come al solito intorno alle ore 16.55. L’appuntamento del sabato è invece per le ore 15.55.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 novembre 2021

Non ci resta altro che scoprire tutte le anticipazioni di Love is in the air per questa nuova settimana e scoprire cosa succederà ai protagonisti.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 15 novembre 2021

Eda, Melo e Ceren seguiranno Selin in ospedale per cercare di capire se la donna è davvero incinta oppure hanno capito male. Le ragazze pensano che stia fingendo di aspettare un bambino.

Love is in the air, martedì 16 novembre 2021

Eda dirà che Selin è incinta e che questo è il vero motivo della chiusura di ogni speranza per lei e Serkan. Il Bolat non la prenderà bene e correrà da Selin. Lei confermerà la gravidanza.

Love is in the air, mercoledì 17 novembre 2021

Serkan e Eda trascorreranno una intera notte insieme. Eda però scriverà una lettera d’addio che Serkan troverà al mattino. La Yildiz sta per partire e il Bolat correrà da lei in aeroporto per fermarla. Improvvisamente Serkan cadrà a terra svenuto.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 18 novembre 2021

Serkan e Eda andranno in ospedale per fare dei controlli dopo lo svenimento di lui. Eda troverà Selin e la sorprenderà a parlare con Deniz. Eda scoprirà tutta la verità sulla gravidanza e lo comunicherà a Serkan.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 19 novembre 2021

Eda e Serkan torneranno finalmente insieme. Tutto sembrerà prendere la giusta fino a che Serkan non riceverà i risultati degli esami fatti in ospedale e avrà una terribile notizia: ha un tumore al cervello.

Love is in the air, anticipazioni sabato 20 novembre 2021

Serkan non vorrà dire niente a nessuno e fingerà di stare bene. Il suo comportamento però tenderà a tradirlo. L’architetto acquisterà una moto per compiere ‘una lista dei desideri’ insieme a Eda.

Che cosa accadrà a questo punto? Serkan dirà tutto a Eda ma soprattutto potrà curarsi e stare bene? Tutto questo e molto altro lo scopriremo con le nuove puntate settimanali di Love is in the air.

