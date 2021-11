Love is in the air, anticipazioni settimanali: Eda si sposa, Selin incinta

Tutto è oramai pronto per il matrimonio di Eda e Deniz, le nozze sono agli sgoccioli e qualcosa potrebbe accadere ai protagonisti… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito grazie alle nuove anticipazioni settimanali per Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv andranno in onda dall’8 al 13 novembre 2021, come sempre durante i pomeriggi di Canale 5. I nuovi appuntamenti potremmo vederli dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16.55 circa. Per il sabato, invece, la messa in onda è prevista per le ore 15.55. L’appuntamento della domenica, per questa settimana, dovrebbe saltare. Vediamo quindi tutte le anticipazioni.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dall’8 al 13 novembre 2021

Non ci resta quindi che andare a scoprire le anticipazioni della settimana per Love is in the air e vedere che cosa accadrà ai nostri amati protagonisti.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 8 novembre 2021

Nella vita di Aydan torneranno i fatti del passato e Kemal ricomincerà a corteggiarla dopo aver scoperto il suo divorzio.

Love is in the air, anticipazioni martedì 9 novembre 2021

Eda sposerà Deniz ma lei sarà convinta che si tratterà di nozze finte ed organizzate. Peccato che Deniz ha organizzato un matrimonio valido a tutti gli effetti.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 10 novembre 2021

Eda si metterà alla ricerca di Deniz insieme a Serkan. Arrivati quasi a destinazione, improvvisamente Erdem chiuderà i due in un garage.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 11 novembre 2021

Saranno Aydan, Ayfer e Seyfi a riportare Deniz a casa. La paura che l’uomo possa andare via è tanta e così Seyfi deciderà di dare a Deniz una miscela che lei utilizza per conciliare il sonno aggiungendo dentro dei sonniferi.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 12 novembre 2021

Ci sarà una festa all’Art life e Serkan vuole approfittare del party per chiedere definitivamente la mano a Eda. Melo però scoprirà che Selin è incinta e così lo comunicherà a Eda.

Love is in the air, anticipazioni sabato 13 novembre 2021

Eda non ha preso molto bene la notizia che riguarda Selin. Proprio per questo la ragazza deciderà di rifiutare la proposta di matrimonio di Serkan.

Cosa succederà adesso? Selin aspetta davvero un figlio da Serkan? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nelle nuove puntate di Love is in the air.

