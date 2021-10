Love is in the air, anticipazioni settimanali: Selin tira i capelli a Eda, la Yildiz e Serkan sotto effetto di erbe

La sfilata è andata molto bene e per questo motivo Ates ha organizzato una festa a cui sono stati invitati anche Serkan, Selin, Eda e Deniz. Improvvisamente però Eda è caduta facendo preoccupare soprattutto il bel Serkan. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda dall’1 al 7 novembre 2021. Nel dettaglio: dal lunedì al venerdì la messa in onda sarà a partire dalle ore 16.55. Per il sabato e la domenica la messa in onda è prevista invece per le ore 15.55, come sempre su Canale 5.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dall’1 al 7 novembre 2021

Andiamo quindi a vedere le anticipazioni settimanali per scoprire che cosa accadrà ai nostri protagonisti in questi nuovi appuntamenti.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 1 novembre 2021

Serkan scoprirà che Deniz ha chiesto la licenza per il matrimonio e che sta per sposare Eda. Il Bolat finirà con il piangere sostenuto da Engin.

Love is in the air, anticipazioni martedì 2 novembre 2021

Ayfer sarà preoccupata per le nozze ormai imminenti tra Deniz e Eda e per questo motivo cercherà di sprondare Aydan e Seyfi perché cerchino di far avvicinare nuovamente la ragazza a Serkan.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 3 novembre 2021

Selin si dimostrerà gelosa del rapporto tra Serkan e Eda e finirà con il tirare i capelli alla povera Yildiz. I capelli di Eda rimarranno però incastrati in un bottone di Serkan.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 4 novembre 2021

Ayfer, Aydan e Seyfi hanno il solo obiettivo di far avvicinare Serkan ed Eda così proveranno a tramare qualcosa. I due si ritroveranno insieme a mangiare dei dolci preparati con delle erbe rilassanti, una sorta di droga praticamente.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 5 novembre 2021

Serkan e Eda hanno mangiato i dolci e l’effetto si farà sentire perché rideranno per tutta la serata. Improvvisamente i due si baceranno ma verranno interrotti proprio da Ayfer, Aydan e Seyfi che hanno mangiato gli stessi dolci stupefacenti.

Love is in the air, anticipazioni sabato 6 novembre 2021

Il colpevole degli scatti del bacio è Ferit e Selin lo scoprirà.

Love is in the air, anticipazioni domenica 7 novembre 2021

Eda e Deniz dovranno prepararsi perché si dovranno sposare. Proseguiranno i preparativi della sposa.

