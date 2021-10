Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan bacia Eda ma…

La vicinanza tra Eda e Serkan preoccupa sempre di più Selin che infatti ha deciso di incastrare il Bolat. La sua nuova strategia è stata quella di un incidente in modo tale che l’architetto possa stare solo con lei. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air per la settimana che va dal 25 al 30 ottobre 2021. Vi ricordiamo che gli appuntamenti con la soap sono sempre su Canale 5. Dal lunedì al venerdì la messa in onda sarà per le ore 16.55 circa. Il sabato invece la puntata andrà in onda alle ore 15.55 circa.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 25 al 31 ottobre 2021

Adesso non ci resta altro che scoprire che cosa succederà ai nostri amatissimi protagonisti con le anticipazioni.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 25 ottobre 2021

Serkan vorrà organizzare una sorpresa per Eda e deciderà di invitarla ad una cena a sorpresa.

Love is in the air, anticipazioni martedì 26 ottobre 2021

Serkan arriverà in ritardo alla cena per colpa di Selin ma arrivato al ristorante sorprenderà nuovamente la Yldiz e questa volta la bacerà. Serkan però spiegherà che il bacio lo ha voluto dare per vedere se riusciva a ricordarsi qualcosa. Eda non la prenderà per niente bene.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 27 ottobre 2021

Ates chiederà ad Eda di sfilare con Deniz. Serkan allora, in collaborazione con Engin, cercherà di capire se tra la ragazza e Deniz c’è davvero del tenero oppure no.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 28 ottobre 2021

Seyfi spiegherà di aver visto Alex. Così andrà con Ayfer e Aydan a cercare l’uomo. Improvvisamente però Aydan verrà contattata da Metin e verrà ricattata.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 29 ottobre 2021

Serkan andrà in palestra per non vedere Eda perché lei lo fa innervosire con delle battute sul matrimonio. Eda allora deciderà di raggiungerlo e riuscirà persino a metterlo a terra.

Love is in the air, anticipazioni sabato 30 ottobre 2021

La sfilata andrà bene e così Ates deciderà di organizzare un party sul suo yacht. Alla festa ci saranno ovviamente anche Serkan e Selin e Eda con Deniz. Improvvisamente la Yldiz cadrà e Serkan sarà parecchio spaventato.

Che cosa succederà ora? Serkan andrà a salvare Eda capendo di essere davvero innamorato di lei? Lo scopriremo solo guardando Love is in the air.

