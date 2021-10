Love is in the air, anticipazioni settimanali: Serkan vicino a Eda, Selin non molla

Eda non demorde nonostante la situazione con Serkan sembra essere sempre più complicata. Persino sua zia le ha consigliato di annullare il fidanzamento con Deniz e riavvicinarsi al Bolat. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air. La serie tv turca andrà in onda, come di consueto su Canale 5 dal 18 al 23 ottobre 2021. L’orario di messa in onda sarà per le ore 16.55 circa per le puntate che vanno dal lunedì al venerdì. Il sabato invece l’appuntamento è per le ore 15.55 circa sulla stessa rete.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 18 al 23 ottobre 2021

Arrivati a questo punto non ci resta che entrare di più nei dettagli delle anticipazioni settimanali per scoprire che cosa accadrà agli amatissimi protagonisti di Love is in the air.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 18 ottobre 2021

Serkan farà il suo ritorno ad Istanbul per aiutare Eda con la sua presentazione. Secondo la giovane, il Bolat lo farà perché sta iniziando a ricordare qualcosa.

Love is in the air, anticipazioni martedì 19 ottobre 2021

Serkan organizzerà una festa a sorpresa per Selin per celebrare il suo compleanno. Eda capirà che Serkan non ricorda ancora nulla e sarà sempre più disperata. La Yldiz andrà via e a cercarla tra la neve sarà proprio l’architetto che la troverà ferita. Inaspettatamente Selin finirà con il baciare Deniz. Serkan invece porterà Eda in una baita e dormiranno insieme, pericolosamente vicini. Selin e Deniz se ne accorgeranno.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 20 ottobre 2021

Ci sarà una riunione e Serkan deciderà di cedere della azioni a Selin che inizialmente faticherà ad accettare la proposta. Ceren sapeva tutto e Eda riuscirà a scoprirlo.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 21 ottobre 2021

Serkan e Eda finiranno con il discutere nuovamente e lui ne parlerà con Engin. Proprio a lui confesserà di essere innamorato di lei. Intanto Engin sarà alle prese con i problemi di coppia con Piril.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 22 ottobre 2021

Problemi per Aydan e Ayfer. Le donne diranno a Seyfi di aver ucciso Alexander. La polizia andrà a trovarle a casa e l’intenzione di Aydan sarà quella di lasciare la città.

Love is in the air, anticipazioni sabato 23 ottobre 2021

Eda e Serkan sembrano sempre più vicini ma Selin non mollerà e deciderà di applicare una nuova strategia. La fidanzata fingerà un incidente in macchina così che Serkan possa stare con lei. Eda invece cercherà di farlo ingelosire sempre di più così lui le organizzerà una cena.

Cosa accadrà ora? Serkan sta recuperando davvero la memoria? Deciderà di confessare i suoi reali sentimenti? Tutto questo e molto altro lo scopriremo nelle nuove puntate di Love is in the air.

