Love is in the air, anticipazioni settimanali: Deniz si allea con Selin per conquistare Eda

Eda ha provato a far ritornare in mente a Serkan la loro storia eppure niente sembra fare effetto. Il Bolat continua a stare con la sua ex Selin senza ricordare nella della studentessa. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni settimanali per Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda dall’11 al 17 Ottobre 2021 su Canale 5. Si aggiungerà quindi una puntata anche alla domenica visto che Amici e Verissimo non andranno in onda. Per il 10 l’orario dovrebbe essere quindi per le 15 circa, dopo Una vita. Questo cambiamento durerà solo una settimana! La soap infatti non andrà più in onda domenica.

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dall’11 al 17 ottobre 2021

A questo punto non ci resta quindi che andare a scoprire che cosa succederà ai nostri amati protagonisti. Una nuova alleanza entrerà in gioco ma forse Serkan potrebbe iniziare a provare quel sentimento tanto atteso…

Love is in the air, anticipazioni lunedì 11 ottobre 2021

Erdem non avrà voglia di passare San Valentino da solo e allora cercherà con Leyla un partner all’ultimo secondo.

Love is in the air, anticipazioni martedì 12 ottobre 2021

Aydan deciderà di mangiare una scatola di cioccolatini con il liquore ma l’alcool la porterà direttamente a fare una terribile scenata di fronte ad Ayfer.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 13 ottobre 2021

Ceren dirà tutta la verità a Deniz. Melo invece si concentrerà per far stare insieme e da soli Eda e Serkan proprio durante San Valentino. Selin rimarrà chiusa in ufficio e così il suo fidanzato starà con Eda. La ragazza ne approfitterà nuovamente per far ricordare qualcosa all’architetto ma ancora nulla…

Love is in the air, anticipazioni giovedì 14 ottobre 2021

I ragazzi saranno alla festa di Piril e in questa occasione, Deniz dirà che presto si sposerà con Eda peccato che Yldiz non fosse a conoscenza. Non male comunque perché in questo modo tenterà di ingelosire Serkan. Deniz però non aiuterà Eda, più che altro farà un doppio gioco per conquistarla e alla fine farà una alleanza con Selin.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 15 ottobre 2021

Ayfer e Alexander litigheranno nuovamente e lui si sfogherà con Aydan. Ayfer scoprirà la relazione tra Deniz ed Eda e se la prenderà con la ragazza. La zia infatti chiederà a Eda di insistere con Serkan e di annullare il fidanzamento con Deniz.

Love is in the air, anticipazioni sabato 16 ottobre 2021

Eda dovrà essere forte perché le cose non si mettono per niente bene. Eppure potrebbero arrivare finalmente buone notizie perché Serkan proverà qualcosa per lei.

Serkan riacquisirà la memoria? Lo scopriremo con le nuove puntate di Love is in the air in onda su Canale 5 dall’11 al 17 di ottobre 2021.