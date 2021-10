Love is in the air, anticipazioni settimanali: Selin e Serkan sempre più uniti, il bacio con Eda non basta

Serkan ha perso la memoria in un incidente ed è convinto di stare ancora con Selin mentre non si ricorda affatto di Eda. Il Bolat riacquisterà presto la memoria e si ricorderà come stanno davvero le cose? Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la settimana. Le nuove puntate settimanali andranno in onda da lunedì 4 ottobre a sabato 9 ottobre 2021. Gli appuntamenti con la soap turca saranno per le ore 16.45 circa dal lunedì al venerdì come sempre su Canale 5. La puntata del sabato invece andrà in onda alle ore 15.40 circa dopo Scene da un matrimonio, e prima di Verissimo quindi. E noi siamo di nuovo qui con le nostre anticipazioni che vi rivelano tutto, ma proprio tutto su quello che sta per andare in onda nelle puntate italiane della soap!

Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 4 al 9 ottobre 2021

A questo punto non ci resta che andare a scoprire che cosa accadrà agli amatissimi protagonisti della soap turca. E vi diciamo già che Selin sarà di nuovo pericolosamente vicina a Serkan approfittando del momento. Chissà come reagirà la povera Eda…

Love is in the air, anticipazioni lunedì 4 ottobre 2021

I collaboratori dell’Art Life andranno al locale di Deniz per festeggiare Serkan. Eda approfitterà del momento per baciare Bolat e cercare di far ricordare all’uomo il loro sentimento.

Love is in the air, anticipazioni martedì 5 ottobre 2021

Ayfer e Alexander decideranno di nascondere la loro storia per paura che Eda possa soffrire per Serkan. Intanto il ritorno di Selin smuove gli equilibri tra i personaggi. La ragazza farà togliere tutte le cose di Eda da casa di Serkan. Eda non prenderà per niente bene la cosa perché sarà convinta che sia stato Bolat a metterla fuori dalla porta. Una nuova discussione potrebbe allontanarli ancora di più.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 6 ottobre 2021

Engin parlerà con Piril e proverà a convincerla ad avere un figlio ma con una psicologia inversa, un metodo di Serkan. Eda e Deniz andranno in vacanza insieme, Deniz vuole tenere lontana Eda dall’architetto per qualche giorno. Lui però sembra sempre più vicino a Selin e i due decideranno di andare fuori. Dove? Proprio nello stesso luogo in cui si trovano Eda e Deniz.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 7 ottobre 2021

Eda e Serkan si incontreranno in vacanza anche se non ci sono andati insieme. Ayfer si arrabbierà con Alexander perché lui si sente ancora con Aydan. Come se non bastasse Alexander manderà per sbaglio ad Aydan un invito per una cena che ovviamente era per Ayfer.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 8 ottobre 2021

La vacanza finirà anche se i problemi non sono mancati. Serkan continuerà a stare con Selin nonostante i vari tentativi di Eda di cui proprio non si ricorderà. Ceren è ancora innamorata di Deniz e se la prenderà con Ferit accusandolo di tenerci a Selin. Così decideranno di lasciarsi.

Love is in the air, anticipazioni sabato 9 ottobre 2021

Ceren andrà da Deniz per confessare di provare qualcosa per lui. Peccato che Ceren sia innamorato di Eda e anche Ceren lo sa.

Che cosa succederà a questo punto? Selin si sta avvicinando un po’ troppo a Serkan approfittando della situazione? Eda riuscirà a far ricordare tutto all’uomo? Lo scopriremo in queste nuove puntate di Love is in the air su Canale 5.