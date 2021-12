Love is in the air, anticipazioni settimanali: Eda rivela tutto, Serkan riconoscerà la figlia?

Aydan ha scoperto la verità su Kiraz e la rivelazione a Serkan sembra ormai sempre più vicina. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la nuova settimana. Le prossime puntate andranno in onda dal 27 al 31 dicembre 2021, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 16.55 circa. Questo significa che Eda, Serkan e tutti gli altri protagonisti non andranno in vacanza per le feste di natale ma continueranno a tenerci compagnia anche in questa ultima settimana di fine anno. Ricordiamo comunque che sabato e domenica non si andrà in onda. Tutte le soap di Canale 5 si fermano invece il 25 dicembre, a Natale. E adesso passiamo alle anticipazioni, eccole per voi!

Le anticipazioni di Love is in the air per la settimana dal 27 al 31 dicembre 2021

Non ci resta allora che scoprire che cosa accadrà ai nostri amati personaggi di Love is in the air nelle prossime puntate.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 27 dicembre 2021

Burak farà una proposta a Eda: quella di trasferirsi in una casa con Kiraz finché Serkan non tornerà a Istanbul.

Love is in the air, anticipazioni martedì 28 dicembre 2021

Seyfi andrà a casa di Eda e prenderà lo spazzolino per fare un test genetico, convinta che lo spazzolino sia della piccola Kiraz.

Love is in the air, anticipazioni mercoledì 29 dicembre 2021

Engin e Aydan riusciranno ad avere una ciocca di capelli di Kiraz e andranno a fare i test ottenendo finalmente la verità sulla bambina. Eda a questo punto deciderà di dire a Serkan che Kiraz è sua figlia.

Love is in the air, anticipazioni giovedì 30 dicembre 2021

Aydan vorrebbe che Kiraz vivesse con lei e con la sua famiglia. La donna vorrebbe prendere la bambina ma Seyfi e Engin riusciranno a fermarla. Ayfer e Melek non sanno che Eda ha detto tutto a Serkan e saranno molto in pena per lei.

Love is in the air, anticipazioni venerdì 31 dicembre 2021

Eda sarà in attesa di capire se Serkan riconoscerà Kiraz oppure no. Secondo Melek accadrà ma Ayfer non sarà della stessa opinione.

Che cosa deciderà di fare Serkan? Lo scopriremo solo durante le nuove puntate di Love is in the air. Continuate a seguirci per essere sempre più che informati con le ultime news e le anticipazioni.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".