Bridgerton 3 racconterà la storia di Benedict? Il romanzo è La proposta di un gentiluomo

La seconda stagione di Bridgerton ci ha raccontato in una serie tv la storia di Anthony e di Kate, proprio come succede nel libro di Julia Quinn, Il visconte che mi amava ( l’ultimo episodio della serie rende omaggio alla scrittrice, con lo stesso titolo scelto per il finale). La terza stagione di Bridgerton, che Netflix ha confermato, dovrebbe invece raccontare la storia di Benedict, che in parte abbiamo anche imparato a conoscere in questi episodi. La sua passione per l’arte ma anche la consapevolezza di dover avere un ruolo in famiglia, dopo il matrimonio di Anthony. E poi il riconoscimento del fratello maggiore, che ha ricordato a Benedict quando sia speciale il dono che ha: capire le persone e comprendere quello che vogliono ancora prima che siano essi stessi a comprenderlo. Tra i due fratelli, ci sono stati degli scontri in Bridgerton 2 ma nella terza stagione della serie, sempre che si prosegua con la saga completa, scopriremo fino in fondo tutta la storia di Benedict.

I fan di Bridgerton temono che gli sceneggiatori possano decidere di raccontare insieme la storia di Colin e quella di Benedict, perchè forse otto stagioni sarebbero troppo lunghe mentre accorpando delle storie, si potrebbe chiudere la saga in sei stagioni.

Noi intanto, in attesa di scoprire in modo ufficiale che cosa ci racconterà Bridgerton 3, vi parliamo del romanzo. Il terzo capitolo della saga si intitola “La proposta di un gentiluomo “.

Bridgerton 3 la storia di Benedict? Il romanzo è La proposta di un gentiluomo

Un po’ come è successo per Daphne prima e per Anthony dopo, anche in questo terzo romanzo della saga dei Bridgerton ci sarà una storia d’amore da raccontare e centrale saranno come sempre i balli…

Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita facile. Niente feste, coccole, agi per lei: è infatti la figlia illegittima del conte di Penwood ed è sempre stata trattata come una domestica, soprattutto dopo che il padre, morendo, l’ha lasciata sola con la matrigna e le sorellastre. Mai e poi mai avrebbe immaginato di partecipare un giorno al celebre ballo in maschera di Lady Bridgerton. Un po’ come Cenerentola, la sua storia sembra essere proprio quella che tutti conosciamo… E la ragazza non avrebbe nemmeno immaginato di incontrarvi un principe azzurro che stesse aspettando proprio lei. Eppure, mentre volteggia leggera tra le forti braccia del bellissimo Benedict, secondogenito della famiglia, le sembra quasi impossibile che quell’incantesimo debba dissolversi allo scoccare della mezzanotte. Non dimenticherà mai quella serata, ne è sicura. Neanche Benedict potrà scordare la sensazione provata danzando con quella sconosciuta. Chi si celava dietro quella maschera? Il giovane ha giurato a se stesso che l’avrebbe scoperto, per poi sposarla. Ma quando, anni dopo, conosce casualmente Sophie, che crede una cameriera, il suo proposito vacilla: è giunta l’ora di porre fine alla ricerca della misteriosa ragazza che gli ha rapito il cuore e abbandonarsi a un nuovo sentimento? Perché certo Sophie non poteva essere al ballo… oppure sì? Non ci sono scarpette in questa storia ma la ricerca di quella ragazza che aveva fatto battere il cuore del nostro lord…Un nuovo amore all’orizzonte per i Bridgerton, come finirà questa storia d’amore?

Se non volete aspettare la terza stagione di Bridgerton potrete scoprire ogni dettaglio comprando il romanzo di Julia Quinn ( clicca qui per acquistarlo direttamente su Amazon ).