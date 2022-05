Don Matteo 13 penultima puntata: il ritorno di Sergio, la scelta di Anna

Un altro doppio appuntamento assolutamente da non perdere la prossima settimana don Don Matteo 13 che ci aspetta in onda al martedì sera con la nona puntata e poi giovedì con la decima puntata. Iniziamo le anticipazioni con la trama della nona e penultima puntata di Don Matteo 13 in onda il 24 maggio 2022: come avrete visto a Spoleto sta per succedere di tutto, tornerà infatti anche Sergio, il padre di Ines, l’uomo che ha mollato Anna senza neppure darle una spiegazione…Che cosa succederà, è tornato per scusarsi oppure no? Potrebbe essere troppo tardi visto che Anna, ha ricevuto una proposta da Lucio, partire per la Siria e adesso deve prendere una decisione: mollare tutto e pensare alla carriera realizzando il sogno di una vita oppure restare e prendersi cura della piccola Ines? Lo scopriamo con le anticipazioni per la nona e penultima puntata di Don Matteo 13, ecco tutte le news per voi.

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama della penultima puntata 24 maggio 2022

Le anticipazioni dell’episodio dal titolo Il Coraggio di Credere 13×09: Un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: “Posso essere una buona madre?”. Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell’improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini. Anna non vorrebbe che la piccola giocasse a calcio ma Ines sembra essere un talento nato per questo sport. Per la capitana intanto è arrivato il momento di prendere una decisione importante visto che Lucio aspetta la sua risposta per la missione. Stando vicina a Ines si è però resa conto che ne potrebbe chiedere l’affidamento e Marco le dice di contare pure su di lui, ci sarà sempre, in ogni caso, anche se le loro strade sono separate…E un giorno per caso, a Spoleto, fa il suo ritorno Sergio. Come cambieranno adesso le cose? Nel frattempo, le condizioni di Greta sono peggiorate…Federico non ha fatto in tempo neppure a godersi la sorpresa che Don Matteo e Don Massimo gli avevano fatto…Greta è stata subito male e a quanto pare, dovrà continuare la sua battaglia contro il cancro…

Appuntamento quindi a martedì sera con la nona e penultima puntata di Don Matteo 13, assolutamente da non perdere!