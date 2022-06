Finale enigmatico per Peaky Blinders 6: la maledizione di Tommy tra morte e cambiamento

Qual è il significato del finale della sesta stagione di Peaky Blinders? E’ una domanda che probabilmente molti fan della serie, dopo aver visto il sesto e ultimo episodio della saga, si sono posti. Per tutta la sesta stagione, il pubblico che ha visto la serie Netflix in streaming, ha pensato che Thomas Shelby fosse malato, che avesse un incurabile tumore al cervello e non c’era motivo di dubitare. Neppure Thomas, che ha sempre verificato, che ha sempre trovato i bugiardi, smascherandoli, non ha mai pensato che non fosse vero. E la maledizione che si portava dietro dalla sua nascita, ne era la conferma. Tutte le persone incontrate sulla sua via glielo hanno ribadito: è un uomo maledetto, è il diavolo, è destinato a far soffrire i suoi affetti. Ha perso la donna che più amava al mondo, ha perso una figlia, ha perso un fratello, la sua amata zia. Ha distrutto il suo matrimonio, la vita di persone che hanno orbitato nel suo mondo. Thomas Shelby non sarebbe morto con una pallottola, diceva Polly e un tumore al cervello, sembrava poter essere il degno finale di questa sesta stagione. Nessuno può uccidere Tommy, se non una malattia incurabile. E ci abbiamo creduto tutti. Fino alla fine, per poi dover fare i conti con il colpo di scena e il gran finale. Il ritorno di Ruby dal regno dei morti, quelle foto sui giornali e tutto che si fa più chiaro. Thomas non è mai stato malato, o almeno, non ha mai avuto un tumore. Ha lottato contro i suoi demoni, contro altre patologie e qualcuno, più furbo di lui, lo ha capito. E’ stato Mosley a tramare contro Tommy: se nessuno può uccidere Thomas Shelby, Thomas Shelby si ucciderà da solo. Ed era quello che stava per accadere, ma qualcosa alla fine è cambiato. La maledizione si è spezzata?

Il finale di Peaky Blinders 6: cosa farà Thomas?

E così quella maledizione che Tommy pensa di portarsi addosso sin da quando è nato, potrebbe essersi sciolta. Le catene spezzate, un nuovo inizio senza obblighi, senza doveri. E’ questo il significato di quella carovana che prende fuoco, con tutte le cose di Thomas, con il suo passato, verso un presente diverso? Probabilmente solo il film, dedicato all’epilogo della vicenda di Thomas Shelby, darà ai fan dei Peaky Blinders tutte le risposte. Spetterà a Thomas decidere che cosa fare: lasciar credere a tutti di essere morto, rompere in modo definitivo con il suo passato, essere un uomo diverso o tornare? Tornare per continuare, tornare per dare alla sua famiglia qualcosa di diverso o per far rispettare gli Shelby, ancora una volta?

Knight il creatore della serie, ha spiegato, che ha deciso di andare oltre la storia originale, a cui si ispira la saga di Thomas Shelby. La sesta stagione di Peaky Blinders è stata concepita anche come un capitolo che chiude una storia ma ne apre un’altra. Ci sarà infatti un film e non si esclude che potrebbero arrivare anche degli spinn off, magari di quello che è stato prima o di quello che sarà dopo, con la dinastia degli Shelby. Non è un caso, se negli episodi finali della sesta stagione di Peaky Blinders, in poco tempo, il figlio di Thomas, Duke assume un ruolo chiave. Prima di andare via, Tommy, sussurra qualcosa al suo orecchio, qualcosa che solo suo figlio può sentire. Lo eleva, rispetto agli altri, come a voler assegnarli un ruolo di primo piano nella sua nuova famiglia. Due figli, l’ombra e la luce. Da un lato Charles, che potrebbe covare rancore nei confronti di un padre che non c’è mai stato e che ha solo portato sofferenza nella sua vita. Dall’altro Duke, che sembra essere tutto quello che Tommy avrebbe sempre voluto.

Quale futuro per Thomas Shelby?

Tommy aveva promesso a Lizzie di diventare un uomo buono e con la scelta di non uccidere il dottore, che ha tramato contro di lui insieme a Mosley, sembra fare un primo passo verso la redenzione. Il fuoco, che distrugge il carro nel quale pensava di morire, a causa del tumore, cancella gli anni da gangster di Thomas? La decisione finale, spetta a lui. Tornare per essere diverso? Tornare per ricominciare? Cambiare strada? Una cosa è certa: Thomas Shelby non è morto e sul suo cavallo bianco, più vivo che mai, guarda al futuro, di cui solo lui potrà essere artefice.