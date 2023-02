E’ boom per Mare Fuori 3 su RaiPlay

Numeri da record per Mare Fuori 3 su RaiPlay impossibile non festeggiare un successo così clamoroso

Non possono che essere felici dei risultati ottenuti dalla terza stagione di Mare Fuori, i dirigenti Rai. Un esperimento certamente riuscito: lanciare in piattaforma Mare Fuori 3 per il pubblico dei giovanissimi che ama divorare uno dopo l’altro gli episodi. E i numeri parlano chiaro: Mare Fuori è su RaiPlay è un grandissimo successo. In un solo giorno sono stati macinati record: si parla di oltre 1 milione di visualizzazioni in pochissime ore, e di otto milioni di visualizzazioni in sole 24 ore.

“Un successo diventato inarrestabile. L’ennesimo boom di visualizzazioni di ‘Mare fuori’ su RaiPlay è la dimostrazione evidente che la Rai è servizio pubblico anche per la platea più giovane”, commenta l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes sugli otto milioni di visualizzazioni riscontrati nella sola prima giornata.

“È così – continua Fuortes – perché la serie propone storie nelle quali i ragazzi si riconoscono, utilizza nuovi linguaggi nella fiction, sfrutta al meglio le potenzialità delle diverse piattaforme e sviluppa una comunicazione in grado di valorizzare al meglio quanto Rai produce. Il mio ringraziamento va a Rai Fiction e Picomedia, al regista e a tutti i protagonisti di questa formidabile avventura. E un grazie sincero al pubblico più giovane, ai ragazzi che hanno dato e danno fiducia alla Rai indicando una strada che continueremo a percorrere convintamente”.

Che numeri per Mare Fuori 3 in tv dal 15 febbraio

Lo avevano spiegato anche in conferenza stampa i dirigenti Rai, che questa seria è adatta per RaiPlay motivo per il quale si è deciso di lanciarla 15 giorni prima rispetto alla messa in onda su Rai 2. Cosa che non toglierà nulla agli ascolti della fiction in prima serata perchè i giovanissimi non seguono la tv in tempo reale, soprattutto quando si parla di serie. E probabilmente avrebbero visto Mare Fuori tutto di un fiato successivamente su RaiPlay, dopo la prima serata. La scommessa quindi, è stata più che vinta, anche perchè è necessario guardare al futuro. E il futuro ci porta verso lo streaming, le pubblicità on line e la voglia dei più giovani di guardare come, dove e quando vogliono, le serie tv che amano di più.