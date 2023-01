Mare Fuori 3 spoiler: la trama completa dei dodici episodi della terza stagione

Dal primo febbraio su RaiPlay la terza stagione di Mare Fuori: ecco la trama completa dei dodici episodi di Mare Fuori 3

E’ finito il conto alla rovescia: dal primo febbraio 2023 sarà possibile vedere l’intera terza stagione di Mare Fuori su RaiPlay. Un regalo che la Rai ha voluto fare al pubblico giovanissimo che in questi anni ha seguito e apprezzato moltissimo la serie. Una visione anche più moderna da parte dell’azienda che punta sulla piattaforma streaming. Ricordiamo tra l’altro, che Mare Fuori deve tutto il suo successo proprio a RaiPlay prima e Netflix dopo. Gli ascolti delle due stagioni di Mare Fuori ( in particolare della seconda serie) non sono stati affatto brillanti. Non certo per demeriti ma per il modo che il pubblico dei giovanissimi ha di fruire di una serie. Non una puntata a settimana, non con l’attesa di sette giorni. E’ stato spiegato e ribadito: i numeri di RaiPla evidenziano che i giovanissimi, guardando anche 10 episodi consecutivi di una serie, vogliono godersela tutta d’un fiato. Per cui cari fan di Mare Fuori: pronti per passare ore su RaiPlay per seguire i 12 episodi della terza stagione? L’attesa è finita e per i più curiosi è tempo di spoiler. In pillole, vi raccontiamo la trama completa dei 12 episodi di Mare Fuori 3. Vi ricordiamo inoltre che la serie andrà in onda in chiaro su Rai 2 il 15 febbraio con la prima puntata e due degli episodi della terza stagione. Sei serate in totale per i 12 episodi di Mare Fuori 3.

Mare fuori 3 anticipazioni: la trama dei 12 episodi della terza stagione

Per i veri appassionati quindi, ecco tutte le anticipazioni in piccole di quello che accadrà nei 12 episodi della serie di Rai 2.

Mare Fuori 3 anticipazioni Episodio 1 – L’ODIO NECESSARIO

Rosa Ricci si è fatta arrestare con l’intento di vendicare i fratelli e il padre dall’attacco dei Di Salvo. Carmine è il suo obiettivo ed è pronta a tutto per vedere in ginocchio Donna Wanda, nemica acerrima del clan Ricci. Cardiotrap è sconvolto da quanto successo con Fabio E attende che la notizia della sua morte arrivi ma per ora tutto tace. Paola vuole interrompere la sua relazione con Massimo: ora che è tornata la moglie il comandante deve pensare alla sua famiglia. Edoardo, dopo aver aggredito con violenza l’amico di Teresa, sta per essere spedito a Poggioreale. Naditza e Filippo sono ubriachi di felicità e si godono la loro libertà. Pino e Kubra sono sempre più legati l’uno all’altra da un amore che nessuno dei due conosceva.

Mare Fuori 3 anticipazioni Episodio 2 – IL RICHIAMO DEL SANGUE

Carmine è sempre più in pericolo per il desiderio di vendetta di Rosa e scopre che Mimmo ha un incarico che Donna Wanda gli ha dato. Beppe cerca di convincere Latifah a rimanere a Napoli per ricomporre il rapporto con Kubra ma la ragazza, nonostante i consigli di Pino, non appare convinta di perdonare la madre. Massimo non vuole rinunciare alla sua storia con Paola. Edoardo ha una proposta speciale per Carmela. La fuga di Filippo e Naditza rivela nuovi aspetti del carattere del ragazzo. Tra Gemma e Cardiotrap c’è un teso confronto. Edoardo ha una richiesta per Pirucchio che sta uscendo per la messa in prova che il ragazzo non vuole assolvere. Mimmo, in tribunale, ha un incontro inaspettato mentre Rosa è al capezzale di Don Salvatore.

La prima puntata di Mare Fuori 3 andrà in onda il 15 febbraio su Rai 2

Mare Fuori 3 anticipazioni Episodio 3 – DOPPIA VENDETTA

Edoardo è ossessionato dalla vendetta su Mimmo. Vuole che paghi con la vita per il suo tradimento e minaccia Pirucchio: se non ammazza ‘o Cherubino, sarà la sua bella famiglia a pagare il conto. Mimmo dal suo canto è stato invitato da Donna Wanda a disinnescare Rosa Ricci. La ragazza non deve più essere un pericolo per suo figlio Carmine. Filippo e Naditza iniziano ad avere le prime difficoltà. I soldi sono finiti e la vita da ricercati non è semplice. Carmela ha incaricato Salvo, il cugino di Edoardo di far entrare in Ipm tre cani sciolti con la promessa di farli diventare soldati fidati di suo marito ed entrare a pieno diritto nel clan Ricci.

Mare Fuori 3 anticipazioni Episodio 4 – L’AMORE CHE SALVA

Mentre Mimmo obbedisce agli ordini di Donna Wanda, sarà Carmine a sventare il piano che porterà Rosa a considerare il ragazzo in maniera differente. Pirucchio è spalle al muro, deve decidere se ribellarsi o meno al volere di Edoardo. In Ipm arrivano tre nuovi detenuti che minano il già fragile equilibrio tra i ragazzi e provocano subito una rissa mentre Edoardo apprende una terribile notizia che riguarda il cugino. Arriva in Ipm una nuova educatrice Sofia che mostra subito un carattere deciso. Gemma e Cardiotrap hanno idee e sentimenti contrastanti riguardo quella che è successo a Fabio. Beppe e Latifah si perdono nei ricordi del loro amore passato.

Vi ricordiamo che la seconda puntata di Mare Fuori 3 andrà in onda su Rai 2 il 22 febbraio 2023.

Mare Fuori 3 anticipazioni Episodio 5 – L’AMORE NON ESISTE

La notizia della morte di uno dei ragazzi sconvolge l’Ipm e fa esplodere il conflitto tra Edoardo e Mimmo. Massimo è inquieto per non aver saputo salvare il ragazzo e Paola è alle prese con le intemperanze della nuova educatrice. Mentre Kubra si prepara ad andare per la prima volta a casa di Pino, Latifah accusa la distanza dalla figlia e a niente valgono le rassicurazioni di Beppe. Nel frattempo, Silvia riconosce l’avvocato che ha causato il suo arresto e Rosa riesce finalmente a far visita a suo padre. Il rapporto tra Cardiotrap e Gemma è invece appeso a un filo. Filippo e Nad grazie a uno stratagemma riescono a incontrare Carmine e, intanto, l’ingresso di una nuova detenuta desta la curiosità di tutti.

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 6 – L’ETA’ DELL’INNOCENZA

Viola sfida quella vigliacca di Rosa che ancora non si è decisa a vendicarsi su Carmine per la morte di Ciro. Edoardo deve mordere il freno perché Don Salvatore ha ordinato che le punizioni sono sospese e lui invece avrebbe una gran voglia di dare una lezione a quell’infame di Mimmo. Massimo ha capito che Mimmo vuole confessare qualcosa e chiede a Carmine di spronarlo. Filippo e Nad trovano una bella sorpresa nei loro zaini da parte del migliore amico del mondo, Carmine. Kubra ha deciso di scrivere una lettera alla madre per comunicarle quanto avrebbe difficoltà a dirle dal vivo. La consegna a Beppe che sta per farle delle importanti rivelazioni quando l’attenzione di tutti è attratta da Viola, in piedi sul cornicione del tetto dell’Ipm insieme alla creatura più innocente di tutte…

Vi ricordiamo che la terza puntata di Mare Fuori 3 andrà in onda il primo marzo 2023.

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 7 – PER NASCERE BISOGNA MORIRE

Sofia svela la sua vera identità e Paola ne paga le conseguenze. La tragedia accaduta in Ipm getta un’ombra nefasta sulle vite di tutti. Dobermann il nuovo entrato ha delle mire su Kubra e Pino non glielo perdona… La tensione tra i ragazzi è alle stelle e gli equilibri nel carcere sono appesi a un filo. La vita spericolata di Naditza e Filippo diventa imprudente e Naditza si trova in una situazione in cui mai si sarebbe trovata da sola. Lei vuole una vita alla luce del sole e un futuro da sognare.

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 8 – UN GIORNO TUTTO FINISCE

Mentre Sofia si insedia come nuova direttrice, per Paola è l’ora degli addii. Ma subito sorgono nuovi problemi nell’IPM: Pino, dopo il feroce litigio con Dobermann, viene sbattuto in isolamento. Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica, mentre Massimo cerca in ogni modo di far confessare a Mimmo la sua terribile verità. Intanto, Nad e Filippo sfuggono ai due malviventi, ma il loro rapporto è sempre più logorato dai colpi di testa del ragazzo. L’amicizia tra Milos e Cucciolo si fa ancora più stretta. Per Edoardo giunge invece il giorno delle nozze, sebbene il suo pensiero corra sempre a Teresa: ma non è solo questo che preoccupa Carmela.

Vi ricordiamo che la quarta puntata di Mare fuori 3 andrà in onda l’8 marzo 2023.

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 9 – LE FASI DELL’AMORE

Filippo rientra in IPM ed è accolto con gioia, benché la nuova direttrice sia intenzionata a rimandarlo a Milano. Grazie a lui, Cardiotrap torna a comporre musica e Giulia ne approfitta per strappare a Valentina una promessa. Pino è sempre più geloso di Dobermann, ma riesce a riappacificarsi con Kubra grazie ai consigli di Carmine, che è sempre più preso da Rosa. Silvia, in permesso premio, si gode la ritrovata intesa con Alfredo. Carmela è invece sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo, che intanto è nascosto a casa di Liz per sfuggire agli uomini di don Salvatore. Massimo, dopo averlo cercato invano, inizia a intuire cosa sia successo.

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 10 – LE REGOLE DELL’AMICIZIA

Dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, Milos si scontra con Micciarella e Dobermann, riuscendo a riappacificarsi solo grazie all’intervento di Cucciolo. Carmine è sempre più ferito dall’indifferenza di Rosa e Filippo, tramite l’aiuto di Cardiotrap, escogita uno stratagemma per farli finalmente riavvicinare. Pino approfitta di una visita medica per aiutare Kubra a scoprire la verità sul passato di sua madre e di Beppe. Giulia invece raggiunge lo studio di registrazione di Valentina per sfruttare la sua grande occasione. Intanto, don Salvatore chiede l’aiuto di Alfredo per riuscire a individuare il luogo in cui si rifugia Edoardo.

Vi ricordiamo che la quinta puntata di Mare Fuori 3 andrà in onda il 15 marzo 2023.

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 11 – UN’AMICIZIA È PER SEMPRE

Edoardo è in pericolo di vita e questa volta potrebbe non farcela. Carmela sospetta di Don Salvatore e cerca conferma in Rosa. L’amica di una vita la accusa di ingratitudine. Intanto Teresa arriva nell’ospedale dove è ricoverato Edoardo e offre il suo aiuto per poterlo salvare. Kubra ora che conosce la verità su Beppe e sua madre vuole affrontare l’educatore. Silvia ottiene l’ordine di scarcerazione immediato. Alfredo ha mantenuto la sua promessa, chissà se lo farà anche quando la ragazza sarà fuori… Rosa si dibatte tra l’amore per Carmine e quello per suo padre. Chi vincerà tra i due?

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 12 – LA SCELTA

Carmine riesce a passare un biglietto a Rosa che furtiva lo nasconde subito. Per Liz è arrivato il momento di pagare per l’aiuto che ha dato ad Edoardo. Il ragazzo intanto lotta tra la vita e la morte mentre Teresa e Carmela hanno un duro scontro. Cucciolo fa sogni di gloria nel caso Edoardo non riesca a sopravvivere. Tra Beppe e Kubra c’è il confronto definitivo. Tra Cardiotrap e Giulia c’è un animato incontro riguardante il pezzo che il ragazzo ha scritto. Per Filippo è arrivato il momento dei saluti. Carmine parla con la madre riguardo i suoi sentimenti per Rosa. Una nuova ragazza misteriosa

arriva in IPM.

Vi ricordiamo che la sesta e ultima puntata di Mare Fuori 3 andrà in onda il 22 marzo 2023 su Rai 2.