Mare Fuori 3 prima puntata: la trama completa del primo e del secondo episodio

Trama completa prima puntata Mare Fuori 3 primo e secondo episodio in onda su Rai 2 il 15 febbraio e su RaiPlay dal primo febbraio

Il conto alla rovescia è iniziato: il primo febbraio 2023 l’intera terza stagione di Mare Fuori sarà disponibile su RaiPlay per la gioia di tutti i fan della serie che non vedono l’ora di riprendere da dove avevamo lasciato. Si riparte: i primi due episodi di Mare Fuori 3 ci riportano nel carcere minorile dove Carmine ha deciso di continuare a scontare la sua pena, pur avendo avuto l’occasione di scappare con Filippo e Naditza. E in quel carcere non è al sicuro: Edoardo vuole ancora portare a termine la sua vendetta e non è il solo. A rendere la vita complicata a Di Salvo ci pensa anche Rosa Ricci. E’ la sorella di Ciro. E’ stata arrestata e ha una sola missione: quella di eliminare l’assassino di suo fratello. Nel frattempo, fuori dall’istituto, Filippo e Naditza sentono profumo di libertà e si godono i loro giorni da fuggitivi.

Per chi fosse molto molto curioso, ecco gli spoiler con la trama completa del primo e del secondo episodio di Mare Fuori 3 ( vi ricordiamo che la prima puntata andrà in onda in tv il 15 febbraio 2023). Ma dal primo febbraio, tutti i fan della serie, potranno godersi uno dopo l’altro gli episodi di Mare Fuori in versione totalmente free su RaiPlay. Proprio ieri, durante la conferenza stampa, la direttrice di Rai Play ha spiegato come , analizzando i dati di fruizione della serie nella piattaforma streaming, è stato possibile che molti utenti abbiano visto uno dietro l’altro gli episodi. Ed è questa la forza di una fiction o serie che si rivolge a un pubblico molto giovane: la possibilità di non dover aspettare più una settimana per vedere una nuova puntata. Una cosa che rende obsoleta la fruizione di ogni serie che perde dunque appeal. E’ questo il motivo per il quale Mare Fuori 3 sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Non solo. La Rai ha deciso di rilanciare: dal primo febbraio torneranno in piattaforma anche la prima e la seconda stagione di Mare fuori, per i distratti che si sono persi la serie e non hanno avuto modo di seguirla neppure su Netflix. Tutto totalmente gratis.

Mare Fuori 3 i personaggi della terza stagione

Mare Fuori 3 anticipazioni prima puntata: la trama completa

Vi ricordiamo che la prima puntata di Mare Fuori 3 andrà in onda il 15 febbraio 2023 su Rai 2 mentre dal primo febbraio sarà possibile vedere i primi sei episodi della terza stagione della serie.

Mare Fuori 3 anticipazioni primo episodio: la trama completa

EPISODIO 1 – L’ODIO NECESSARIO -Il primo episodio di Mare Fuori 3 si apre con un flashback nel passato. Ciro e sua sorella Rosa passeggiano sul lungomare e si intuisce il legame fortissimo che c’è tra loro. Ma è chiara anche un’altra cosa: Rosa non si fa mettere i piedi in testa da nessuno ed è fatta della stessa pasta di suo fratello. Per questo motivo, la vendetta è affidata a lei. Rosa Ricci infatti si è fatta arrestare con l’intento di vendicare i fratelli e il padre dall’attacco dei Di Salvo. Carmine è il suo obiettivo ed è pronta a tutto per vedere in ginocchio Donna Wanda, nemica acerrima del clan Ricci. Rosa in carcere ha degli alleati, uno su tutti Edoardo che si schiera al suo fianco nella vendetta contro Carmine. Il giovane sa bene che sta correndo un grande rischio ma ormai, nulla lo spaventa. Nel primo episodio di Mare Fuori 3 viene raccontato anche l’arresto di Rosa e la storia inizia 48 ore prima dal suo arrivo in carcere. Cardiotrap è sconvolto da quanto successo con Fabio e attende che la notizia della sua morte arrivi ma per ora tutto tace. Paola vuole interrompere la sua relazione con Massimo: ora che è tornata la moglie il comandante deve pensare alla sua famiglia. Non solo, ci sono una serie di problemi vistoc he l’operato della direttrice e degli operatori è sotto osservazione. Massimo inoltre è convinto che bisogna fare qualcosa per Edoardo. Non si può più recuperare, ormai è inutile. Massimo inoltre è convinto che ci siano delle informazioni che trapelano dal carcere. La guerra non deve continuare nel centro, bisogna trasferirlo il prima possibile.

Edoardo, dopo aver aggredito con violenza l’amico di Teresa, sta per essere spedito a Poggioreale. Naditza e Filippo sono ubriachi di felicità e si godono la loro libertà. Ma non hanno documenti e non sanno che cosa ha in serbo per loro il futuro, nonostante questo, sono più innamorati che mai. Il denaro che hanno a disposizione è poco e cercano di capire che cosa possono fare e cosa no. Pino e Kubra sono sempre più legati l’uno all’altra da un amore che nessuno dei due conosceva.

In carcere si tiene un corso di cucina, e Gaetano coglie l’occasione per ringraziare Carmine per quello che ha fatto per lui. Ha capito che la vendetta è una scelta sbagliata. L’amicizia è un’altra cosa. Viola non perde occasione per provocare Rosa e tra le due, scoppia inevitabilmente la rissa. Quando Carmine prende tra le sue braccia la piccola Futura il suo cuore si scioglie. E’ solo per lei che non è scappato, la ama troppo per pensare di non poter vedere la sua piccola crescere, anche se in carcere. Per Gaetano potrebbe avvicinarsi il momento di lasciare l’istituto. Il faccia a faccia con Edoardo però complica le cose.

Approfittando della distrazione del maestro pizzaiolo che sta seguendo il corso, Rosa prende un coltello e segue Carmine con l’intento di ucciderlo.

Mare Fuori 3 anticipazioni: la trama completa del secondo episodio

EPISODIO 2 – IL RICHIAMO DEL SANGUE – Per Rosa e Carmine è arrivato il momento dello scontro. Carmine è sempre più in pericolo per il desiderio di vendetta di Rosa e scopre che Mimmo ha un incarico che Donna Wanda gli ha dato. Ovviamente Rosa non riesce a uccidere Carmine, tra i due, l’attrazione è sempre più forte.

Beppe cerca di convincere Latifah a rimanere a Napoli per ricomporre il rapporto con Kubra ma la ragazza, nonostante i consigli di Pino, non appare convinta di perdonare la madre. Pino intanto dichiara il suo amore alla ragazza. Massimo non vuole rinunciare alla sua storia con Paola. Edoardo ha una proposta speciale per Carmela e cerca di farsi perdonare da lei per quello che è successo. Un anello cambia le cose? A quanto pare la proposta di matrimonio di Edoardo alla madre di suo figlio, cambia tutto…Dopo la proposta di matrimonio tutti si complimentano con Edoardo per questa lieta novella.

La fuga di Filippo e Naditza rivela nuovi aspetti del carattere del ragazzo. Tra Gemma e Cardiotrap c’è un teso confronto. Edoardo ha una richiesta per Pirucchio che sta uscendo per la messa in prova che il ragazzo non vuole assolvere. Mimmo, in tribunale, ha un incontro inaspettato mentre Rosa è al capezzale di Don Salvatore….

L’appuntamento con la terza stagione di Mare Fuori 3 è per il primo febbraio su RaiPlay. Su Rai 2 invece si arriva in prime time il 15 febbraio con due episodi a serata. Mare Fuori 3 andrà quindi in onda per sei serate, sei le puntate in prima serata.